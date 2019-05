Leonardo | il suo genio rivive nella sabbia di Jesolo 2

Leonardo : il suo genio rivive nella sabbia di Jesolo : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - A 500 anni esatti dalla morte del genio italiano per eccellenza, la città di Jesolo dedicherà a Leonardo Da Vinci la 22esima edizione del "Festival Internazionale delle sculture di sabbia”. In piazza Brescia, da giugno a settembre, troveranno posto le opere scolpite sul

Leonardo da Vinci - ciocca di capelli : “Studieremo il suo Dna”. La reazione : “Una sciocchezza” : È stata presentata come grande scoperta la ciocca di capelli che sarebbe appartenuta a Leonardo da Vinci e ritrovata in una collezione americana. La reliquia consentirebbe di studiare il Dna del genio toscano. Ma secondo il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, "Les Cheveux de Leonardo da Vinci" è una solenne sciocchezza.Continua a leggere

Leonardo Da Vinci : il suo genio rivive nella sabbia di Jesolo : A 500 anni esatti dalla morte del genio italiano per eccellenza, la città di Jesolo dedicherà a Leonardo Da Vinci la 22ª edizione del “Festival Internazionale delle sculture di sabbia”. In piazza Brescia, da giugno a settembre, troveranno posto le opere scolpite sulla sabbia. Artista, scienziato, ingegnere, inventore e molto altro. In una parola: “genio”. È l’espressione che meglio di ogni altra riassume l’esistenza di Leonardo Da Vinci e ...

Firenze - recuperata ciocca di capelli attribuita a Leonardo da Vinci : 'caccia' al suo Dna : Un'investigazione così, non si era forse mai vista prima. Se quei capelli fossero realmente dell'insuperato artista, inventore e scienziato rinascimentale che il mondo ci invidia, allora potrebbero permettere di scoprire molte cose sulla vita 'segreta' di Leonardo da Vinci. Di certo, a breve prenderà il via la 'caccia' al Dna da estrarre da quei resti, per scoprire se siano appartenuti a lui realmente. La notizia che sta facendo assai rumore è ...

Leonardo stupisce ancora il mondo : il suo dna da una ciocca di capelli : ... una specie di detective story a sfondo 'biologico'; sì, perché nella genesi di questo 'evento eccezionale', nel mondo dell'arte l'aggettivo 'eccezionale' è come il nero nell'universo della moda, sta ...

Leonardo stupisce ancora il mondo : il suo dna da una ciocca di capelli : Nino Materi La reliquia viene dagli Usa e sarà in mostra al Museo di Vinci Nino Materi Dopo aver letto l'appassionante libro di Carlo Vanoni, «A piedi nudi nell'arte», appena edito da Solferino, ci siamo convinti che l'arte diventa ancora più appagante se qualcuno - possibilmente dotato di competenza e bella scrittura - riesce a spiegarci la trama dei capolavori attraverso i fili di un romanzo. Salvo poi scoprire che, a volte, le ...

L'Uomo volante di Leonardo nel "suo" aeroporto : Quale location migliore, per la mostra celebrativa dedicata al genio più celebre al mondo, dentro lo scalo che gli è dedicato? Così Leonardo da Vinci torna al Leonardo da Vinci. Sarà l'evento culturale che caratterizzerà quest'anno l'aeroporto di Fiumicino, 'Le ali di Leonardo. Il ...

Leonardo e i suoi mestieri : incontri al MIDA : ... Firenze Arte, scienza, tecnica, design e manifattura convergono sull'esperienza artigiana attraverso i racconti e le storie di testimonial di eccellenza chiamati ad una conversazione collettiva con ...

Leonardo da Vinci - oggi il ciclo dell’acqua si studia alle elementari. Ma ai suoi tempi si rischiava il rogo : Tra le curiosità di Leonardo da Vinci, di cui abbiamo ieri festeggiato il 567esimo compleanno, quella per l’acqua fu forse la più assidua e profonda, anche se il Libro dell’acqua coltivato per tutta la vita non vide mai la luce. Egli analizzò una vasta gamma di fenomeni locali, dai vortici alle onde, dalle luci idrauliche ai mulini, ai mezzi di sollevamento, alle chiuse di navigazione. Ed esplorò anche lo scorrimento delle acque sul territorio e ...

L’elogio al genio di Leonardo dal presiedente Mattarella : “Vide oltre la conoscenza del suo tempo” : Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Vinci per inaugurare una delle mostre che seguiranno numerose durante l’anno per il cinquecentenario della scomparsa del grande genio di Leonardo da Vinci. Lo ha fatto sottolineando che per quanto il personaggio fosse legato al suo tempo, ebbe grandi capacità di guardare oltre la sua contemporaneità. Per dare dimensione della grandezza dell’artista e scienziato, ha ...

Festa della Poesia - Leonardo e il suo Infinito chiudono la settima edizione : ... che ha creduto e puntato, fin dall'inizio, nella promozione dei talenti locali, arrivando nel corso delle varie edizioni a realizzare anche spettacoli originali. Come associazione non posso che ...