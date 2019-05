Lazio | daspo a 8 ultrà che hanno esposto striscione di Mussolini a Milano

sport.sky

(Di giovedì 2 maggio 2019) Quella foto scattata il 24 aprile scorso in pieno giorno in un'importante e spesso trafficata via di, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Milan, aveva fatto il giro d'Italia - ...

fattoquotidiano : Milano, striscione in onore di Benito Mussolini: 8 daspo a ultras della Lazio - MediasetTgcom24 : Striscione fascista a Milano, Daspo per otto ultrà della Lazio #mussolini - Sport_Mediaset : Striscione fascista a #Milano, Daspo per otto ultrà della #Lazio. Stesso provvedimento anche per un ultrà dell'Int… -