F1 | Ross Brawn si pronuncia sulla Ferrari | “Strategia giusta a Baku | Leclerc è un

Formula 1 - Ross Brawn difende le scelte della Ferrari : “ottima la strategia in qualifica a Baku - ma…” : Il direttore tecnico di Liberty Media si è soffermato sulle scelte della Ferrari in occasione delle qualifiche del Gp di Baku Il Gp di Baku ha certificato la superiorità della Mercedes in questo avvio di stagione, caratterizzato da quattro doppiette che hanno scavato un solco tra le Frecce d’Argento e gli altri team. Eppure la Ferrari avrebbe avuto l’occasione di evitare questo disastro, se solo Leclerc non avesse investito in ...

F1 - Ross Brawn rialza il morale della Ferrari : “niente panico - Binotto saprà come risolvere i problemi” : Il responsabile motorsport di Liberty Media ha parlato della prestazione della Ferrari in Australia, tranquillizzando i tifosi della ‘Rossa’ Troppo brutta per essere vera, la Ferrari ha fallito l’appuntamento di Melbourne ma Binotto e i suoi uomini sono già al lavoro per presentarsi in forma in vista del Gp del Bahrain. Lapresse A Sakhir non si può sbagliare e lo sanno anche Vettel e Leclerc, protagonisti domenica scorsa ...

F1 - Ross Brawn sull’introduzione del punto nel giro più veloce : “Una decisione presa per lo spettacolo e creare interesse” : Nella serata italiana di ieri è arrivata l’ufficialità: a partire dall’imminente Mondiale 2019 di F1, il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica del campionato. Ciò varrà per i piloti posizionati nella top-10, per evitare confusione e giochi strategici particolari. La modifica inciderà sulla graduatoria generale, dove avrà sicuramente un peso specifico interessante. Il provvedimento è ...

F1 - Ross Brawn : «Quest'anno Vettel ha più chance per il mondiale» : ' Sicuramente Sebastian può vincere il titolo mondiale ', ha detto Brawn in vista della prima delle 21 gare del Campionato del Mondo di Formula 1.