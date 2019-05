Canoa velocità | azzurri verso la Coppa del Mondo | sostenute delle gare di selezione a

oasport

(Di giovedì 2 maggio 2019) L’Italia correla prima tappa delladeldi: a fine mese a Duisburg, in Germania, ci sarà l’esordio nel circuito maggiore e le selezioni in casa azzurra sono sempre più vicine a delineare la squadra che rappresenterà il Bel Paese nelle acque teutoniche. Nello scorso week end si sono tenuteprove dia Mantova.Nel K2 1000 metri maschile (specialità olimpica) Giulio Dressino e Nicola Ripamonti si sono confermati i migliori battendo Matteo Cavessago e Luca Boscolo Meneguolo. Nel C2 1000 metri maschile (specialità olimpica) successo di Daniele Santini e Luca Incollingo, che hanno superato in un duello ormai abituale Nicolae e Sergiu Craciun, col terzo posto di Mattia Alfonsi e Davide Cestra. Nel K1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Samuele Burgo ha battuto Luca Beccaro ed Andrea Schera, mentre nel C1 1000 metri maschile ...

