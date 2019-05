VENEZUELA | GUAIDÒ | ' Continuiamo più forti di prima' Russia a USA | ' Non interferite'

Piazza contro piazza : in VENEZUELA dopo l'offensiva di Guaidò - sia lui che Maduro si appellano ai sostenitori : Venezuela, piazze contro in un Primo maggio segnato da proclami di guerra, accuse di golpe, e con le Forze armate sempre più ago della bilancia di quella che ormai è diventata una guerra civile. Si svolgerà a partire da 15 punti di Caracas e in 21 Stati Venezuelani la mobilitazione convocata contro il governo del presidente Nicolas Maduro dal leader dell'opposizione Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim ...

Guerriglia in VENEZUELA : Maduro non molla - sconfitto golpe. E Guaido’ risuona la carica : avanti rivolta : Il leader dell'opposizione autoproclamatosi capo dello Stato ad interim del Venezuela, Juan Guaido', esorta la popolazione alla mobilitazione generale per cacciare il presidente Nicolas Maduro ed invita le forze armate a portare a termine 'l'operazione liberta''. Ma alla fine di una giornata di scontri non vi sono segnali concreti sul fatto che Maduro abbia perso il sostegno dei militari. Un 24enne e' morto nello stato Venezuelano di Aragua, ...

VENEZUELA - Guaidò 'Continuiamo più forti di prima'. La Russia agli Usa 'Gravi conseguenze se interferite' : ... alla fine saranno 55 paesi, Italia esclusa, gli Usa hanno subito emanato nuove pesantissime sanzioni che hanno logorato la già disperata economia locale, e hanno accentuato il loro sostegno ...

VENEZUELA - Guaidò : "Anche oggi in piazza" : Situazione sempre incandescente in Venezuela, dopo il fallimento del dilettantesco tentativo di golpe contro il regime di Maduro andato in scena ieri. Fonti locali hanno riferito di blindati del regime madurista che hanno travolto la folla scesa in strada a Caracas e in altre città Venezuelane. Venezuela, Maduro: 'Stiamo sventando il golpe'. 37 feriti e 11 persone ...

VENEZUELA - Guaidò chiama popolo e militari alla rivolta : Il leader dell'Assemblea nazionale, dalla base militare dove è stato portato Leopoldo Lopez, ha lanciato un messaggio alla nazione chiamando soldati e dipendenti pubblici alla rivolta

VENEZUELA - Guaidò 'Continuiamo più forti di prima'. Maduro non si arrende : ... alla fine saranno 55 paesi, Italia esclusa, gli Usa hanno subito emanato nuove pesantissime sanzioni che hanno logorato la già disperata economia locale, e hanno accentuato il loro sostegno ...

"In VENEZUELA nasca un governo di transizione. Elezioni entro un anno" : la road map del rappresentante di Guaidó in Italia : Il Venezuela sta vivendo un momento cruciale della sua storia. Il Paese è tra due fuochi e la domanda che tutto il mondo si pone è: "Cosa succederà ora?". Ha provato a rispondere Rodrigo Diamanti, il rappresentante di Juan Guaidó per gli aiuti umanitari in Europa e membro della delegazione in Italia. Sentito da Formiche, dà la sua versione dei fatti e spiega cosa potrebbe accadere nelle prossime ore:Siamo in ...

VENEZUELA nel caos - Guaidò : 'Avanti rivolta'. Maduro : 'Golpe sventato' - : Il leader dell'opposizione ha rinnovato l'appello a scendere in piazza per "mettere fine all'usurpazione" del presidente che "non gode del rispetto delle Forze armate". Maduro: "Sconfitta una ...

VENEZUELA - morto un ventiquattrenne ad Aragua. Guaidò invita il popolo in piazza - Maduro non si arrende : ... alla fine saranno 55 paesi, Italia esclusa, gli Usa hanno subito emanato nuove pesantissime sanzioni che hanno logorato la già disperata economia locale, e hanno accentuato il loro sostegno ...

Crisi in VENEZUELA : da Martinez ad Arango - gli sportivi sono con Guaidó : Venezuela nel caos, l'offensiva di Guaidó , il leader dell'opposizione che si è autoproclamato capo di Stato ad interim, contro il presidente Maduro sta dividendo il Paese, forze armate comprese, ma ...

VENEZUELA - Guaidò : "Anche oggi in piazza" Maduro : "Golpe sconfitto" | 1 morto e 95 feriti : Situazione sempre incandescente in Venezuela, dopo il fallimento del dilettantesco tentativo di golpe contro il regime di Maduro andato in scena ieri. Fonti locali hanno riferito di blindati del regime madurista che hanno travolto la folla scesa in strada a Caracas e in altre città Venezuelane. Un giovane di 24 anni è morto durante le proteste nello Stato Venezuelano di Aragua secondo l'Ong Provea, che non ha specificato però ...

VENEZUELA - fallisce il nuovo golpe mediatico di Guaidó : Guaidó è sempre stato uno strumento della politica interventista di Washington e il Venezuela uno stato strategico nella ridefinizione del cosiddetto " patio trasero " con cui gli Stati Uniti cercano ...

VENEZUELA - Guaidò : “Proteste continuano - Maduro era pronto a fuggire”. Trump avverte Cuba : “Basta aiuti al regime” : Juan Guaidò annuncia la “fase definitiva della Operazione libertà” e invita i Venezuelani a scendere nuovamente in piazza. Il giorno dopo gli scontri tra le forze governative e i ribelli fedeli al presidente dell’Assemblea nazionale, l’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela ha chiamato nuovamente la Nazione a rivoltarsi contro il regime di Nicolas Maduro. “Sapevamo che l’inizio non sarebbe stato ...

VENEZUELA - Guaidò lancia l’offensiva finale. Maduro : “Il golpe fallito” : Al termine di una giornata di scontri tra manifestanti, polizia ed esercito fedeli al presidente, Maduro si fa vivo con un video: "Abbiamo sconfitto il golpe". Oggi si temono altre violenze. L'autoproclamato presidente del Venezuela Guaidò lancia un nuovo appello alla rivolta.Continua a leggere