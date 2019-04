TelevideoRai101 : Posticipo di A, Fiorentina-Sassuolo 0-1 -

Continua il digiuno della,ko in casa e superata dal. Gli ospiti contengono agevolmente la maggior pressione dei viola e si fanno pericolosi dopo la mezzora.Laurini salva sulla linea il tocco di Bourabia. Al 37' Berardi dal limite trova la deviazione fortuita di Pezzella e sblocca la gara. Subito occasione del pari per la, ma Consigli ipnotizza Veretout dal dischetto (41' fallo di Peluso su Chiesa).Raddoppio neroverde annullato dal Var (fuorigioco Demiral),i viola non creano grosse occasioni.(Di lunedì 29 aprile 2019)