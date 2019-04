Belen e Stefano vacanza | i commenti a Made in Sud | “Viva gli sposi!”

Belén e Stefano dalla tv a Instagram : vince il «popolo dei like» : Forse sarà interessante seguire i dialoghi sulla scrittura televisiva tra Maria De Filippi e Raffaella Carrà, ma intanto il «nuovo che avanza» si gioca altrove. In questi giorni, il programma più ...

Gossip : il bacio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez infiamma il web : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ritornati insieme. Gli indizi sulla rappacificazione della coppia più amata del mondo dello spettacolo è arrivata direttamente dai due diretti interessati. Da qualche settimana a questa parte i rumors davano per certo il ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, ma da entrambe non era mai arrivata nessuna conferma. Tuttavia Belen e Stefano erano stati pizzicati in più occasioni insieme. Anche la stessa ...

Belen e il bacio appassionato con Stefano De Martino su Instagram - il commento di lui commuove i fan : La showgirl argentina ha ufficializzato il ritorno di fiamma con il suo Stefano, pubblicando un video in cui si scambiano un lungo e tenero bacio. Il filmato in poche ore ha sfiorato i 3milioni di visualizzazioni. Poi arriva il commento di Stefano… «Solo tu», scrive il ballerino, postando anche un cuoricino rosso. Segno inconfutabile dell’amore ritrovato e della scelta di esclusività. --Il romantico commento sfiora in 15mila like. Immediati i ...

Belen e Stefano - il video del bacio infiamma il web : La coppia è ufficialmente tornata insieme e, a sancire l'amore ritrovato, arriva il video di un bacio passionale condiviso...

E' ufficiale! Il bacio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino su Instagram : Finalmente è successo l"inaspettato. Dopo 4 lunghissimi anni ed un procedimento di divorzio avviato, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Inizialmente avevano deciso di vivere il loro ritorno di fiamma lontano dai riflettori. Niente scatti social, nessuna conferma ufficiale ed indizi seminati qua e là. Dalla fede improvvisamente ricomparsa al dito alle tenerezze in compagnia del piccolo Santiago. Alla fine, però, i due si ...

Le prime dichiarazioni di Stefano dopo aver ritrovato l’amore con Belen! Leggi le sue parole : dopo l’ufficializzazione arrivata via social, ecco anche le prime dichiarazioni. Stefano De Martino ha rotto il silenzio con la stampa e ha commentato la reunion sentimentale con Belen Rodriguez. Il ballerino si è detto... L'articolo Le prime dichiarazioni di Stefano dopo aver ritrovato l’amore con Belen! Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez bacia Stefano De Martino su Instagram - lui commenta : 'Solo tu' : Nonostante sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino dichiarino da tempo di voler proteggere la loro privacy, sui profili Instagram di entrambi stanno comparendo foto e video sempre più "intimi" della vacanza che si sono concessi in Marocco con Santiago. Poche ore fa, per esempio, l'argentina ha pubblicato un filmato nel quale lei e il marito si baciano con trasporto davanti all'obiettivo: il commento del ballerino non si è fatto attendere ed ...

Non solo Belen e Stefano : a primavera (ri)sbocciano gli amori Vip : amori che ritornano: le coppie Vip di nuovo insieme dopo l'addioamori che ritornano: le coppie Vip di nuovo insieme dopo l'addioamori che ritornano: le coppie Vip di nuovo insieme dopo l'addioamori che ritornano: le coppie Vip di nuovo insieme dopo l'addioamori che ritornano: le coppie Vip di nuovo insieme dopo l'addioamori che ritornano: le coppie Vip di nuovo insieme dopo l'addioQuesta primavera sarà ricordata come la stagione in cui sono ...

Belen E STEFANO DE MARTINO/ La Rodriguez è incinta? La foto sui social svela che... : BELEN Rodriguez e STEFANO De MARTINO di nuovo genitori.? La showgirl pubblica una foto sui social durante il viaggio in Marocco e svela che...

Belen e Stefano De Martino/ La showgirl è incinta? Rompe il silenzio e svela che... : Continua il viaggio in Marocco di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl smentisce il gossip degli ultimi giorni sulla gravidanza

Stefano De Martino e Belén Rodriguez - l’amore che torna : «Noi» : Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De Martino e Belén Rodriguez in Marocco (con Santiago)Stefano De ...

Belen è incinta di Stefano De Martino? Il dettaglio nel video non lascerebbe dubbi : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Difficile trovare qualcuno che non sia a conoscenza della lieta notizia. I fan, inoltre, hanno seguito sui rispettivi profili social la...

Belen e la prima foto di famiglia con Stefano De Martino e Santiago. I fan notano un particolare : «Sei incinta?» : Belen e la prima foto con Stefano De Martino e Santiago. La showgirl argentina ha postato il primo scatto in cui appare ritratta la famiglia riunita. Dopo quasi tre anni di separazione, Belen e...

Belen e la prima foto di famiglia con Stefano De Martino e Santiago. I fan notano un tenero particolare : Belen e la prima foto con Stefano De Martino e Santiago. La showgirl argentina ha postato il primo scatto in cui appare ritratta la famiglia riunita. Dopo quasi tre anni di separazione, Belen e...