Calcio: posticipo, Sampdoria-Lazio 1-2

Lasi rilancia in chiave Champions con il colpaccio a Genova sulla(1-2). Per i doriani è la pietra tombale sulle ambizioni europee Gara indirizzata già dopo 19': al 3' Caicedo ruba palla a Colley, si invola e trafigge Audero; al 19' l'ecuadoriano si ripete di testa su cross di Romulo, dopo una chance fallita da Quagliarella Al 45' piove sul bagnato per i doriani: secondo giallo per Ramirez. Lanon chiude (palo di Romulo al 54') e Quagliarella la riapre. Ancora brividi: palo di Murru, traversa di Immobile.(Di domenica 28 aprile 2019)