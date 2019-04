Sri Lanka,kamikaze fermato e rilasciato

ilfoglio_it : Così si annienta la cristianità a Negombo. Cosa hanno fatto gli islamisti alla “piccola Roma e Gerusalemme” dello S… - davidefaraone : Mano nella mano, i cittadini del Mondo pregano per le vittime della strage in Sri Lanka. Che bella storia questa se… - antoniospadaro : Attentati in #SriLanka: La linea di #PapaFrancesco durante la sua visita nel Paese: 'Per il bene della pace, non si… -

Uno degli attentatori suicidi della strage di Pasqua in Sriera stato arrestato dalla polizia e poi.Lo riferisce un portavoce del governo cingalese alla Cnn. Si tratta dell' attentatore del Cinnamon Grand Hotel di Colombo. Anche il fratello era tra i. Arrestato il padre,ricco commerciante: li avrebbe aiutati. Molti degli attentatori erano sotto sorveglianza,ma non c'erano prove "sufficienti" per arrestarli, ha detto il premier. Si dimette il ministro della Difesa per le falle nella sicurezza.(Di giovedì 25 aprile 2019)