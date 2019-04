Roma, accoltellato uomo con crocifisso

repubblica : ?? #Roma, uomo accoltellato alla stazione #Termini perché portava un crocifisso al collo - Agenzia_Ansa : 'Papà ha accoltellato mamma', si salva grazie alla figlia. Bimba di 12 anni chiama i carabinieri, donna soccorsa in… - sputnik_italia : Marocchino accoltella un uomo con #crocifisso sul collo a #Roma -

Un marocchino haun georgiano nei pressi della stazione Termini, a. I due, senza fissa dimora, avrebbero litigato su un autobus anche per motivi religiosi. Il marocchino, notando unal collo dell'altro,lo ha colpito alla gola ed è fuggito.Rincorso dalla polizia, è stato arrestato. In seguito all'episodio, il ministro Salvini scrive a prefetti e questori "per aumentare i controlli nei luoghi di aggregazione di cittadini islamici".(Di martedì 23 aprile 2019)