Storia di Ash | l' aborigena che scappò dal tennis e poi è diventata 9 del mondo

(Di lunedì 1 aprile 2019) Dica 33. Trentatré tornei pro diversi e altrettanti vincitori in questosempre più globale e difficile. La numero 33 fa ancor più scalpore: è, figlia di quella etnia oppressa, condannata e sofferta dall'Australia. Ashley Barty, Ash per tutti, piccola, paffutella, allegra ragazza dal braccio d'oro che firma il torneo di Miami stroncando col fioretto la picchiatrice Karolina Pliskova, ha fatto quindi due volte più fatica per emergere. E aggiungere un'altra pietra miliare allanelladopo la pioniera Evonne Goolagong, ex numero 1 delanni 70 con 7 Slam di singolare, 6 di doppio e uno di misto. Che è la sua mentore, l'idolo, la stella cometa. Come atleta e come: “La mia eredità è molto importante per me. Ho sempre avuto la carnagione olivastra e il naso schiacciato, e penso che sia importante fare il meglio che posso per essere un buon modello ...