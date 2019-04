Astronomia | atmosfera suggestiva al Planetario Supernova di ESO | “catturato” il percorso

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 aprile 2019) Quando cala il crepuscolo, i lampioni illuminano dolcemente le curve e gli angoli delESO. Le cime degli alberi si stagliano contro il bagliore rosso sbiadito che si estende lungo l’orizzonte, mentre le luci artificiali proiettano zone luminose e ritagliano angoli oscuri, creando un’attorno al quartier generale dell’ESO a Garching, in Germania.La linea diagonale di punti luminosi che sfrecciano attraverso il cielo mostra il pianeta Mercurio, che prende il nome dal dio messaggero romano. Il suoè catturato in più esposizioni: circa 60 immagini scattate nel corso di un’ora. Mercurio è normalmente un pianeta molto difficile da osservare, in gran parte a causa della sua vicinanza al Sole, la cui luminosità lo oscura facilmente. Vederlo da una città è particolarmente difficile a causa dell’inquinamento ...

