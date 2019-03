Tra Lega e M5s tensione sulle adozioni Conte-Salvini | incontro in Toscana

Governo - Spadafora : 'Se cade è colpa di Salvini. Lega molto a desTra - fa paura al Paese. Su adozioni? Guerra di coerenza' : Del quale, spiega ancora, 'mi preoccupa il clima di odio verso chi non la pensa in quel modo, come se fossero fuori dal mondo, invece fuori dal mondo sono loro'. Coloro che hanno dato vita a un forum ...

Governo - Spadafora : “Se cade è colpa di Salvini. Lega molto a desTra - fa paura al Paese. Su adozioni? Guerra di coerenza” : “Se la Lega si attiene al contratto di Governo, bene. Se dovesse decidere altro, sarà una responsabilità della Lega far cadere il Governo”. Il giorno dopo le accuse della Lega sulle presunte lentezze nelle procedure per le adozioni cui ha replicato punto per punto Palazzo Chigi, Vincenzo Spadafora non molla. “Quando si è politicamente più forti, come in questo momento sembra essere la Lega, si ha una responsabilità maggiore nel ...

Famiglia - spaccatura Tra M5s e LegaFico prepara un evento arcobaleno : Tensione nell'esecutivo sui temi della Famiglia. Polemica sul congresso di Verona e Fico annuncia il contro evento: "Presto un congresso sulle famiglie arcobaleno alla Camera" Segui su affaritaliani.it

Famiglie - da Spadafora un siluro verso Salvini "Roma-Verona 2-0 - autogol del capitano" | "Lega troppo a desTra - spaventa il Paese" : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità dà il risultato della "partita" tra l'iniziativa del M5s a Roma e il Congresso delle Famiglie a Verona: "Con la manifestazione di Roma abbiamo fatto vedere che c'è l'idea di un Paese diversa rispetto a quella raccontata a Verona"

Verona - Congresso sulla famiglia 'Alle europee vedremo chi è con noi e chi ci insulta'. Spadafora 'Fa paura la Lega sempre più a desTra' : ... da qui parte una nuova politica per la famiglia non più in difesa ma in attacco. Bisogna pensare alle nuove generazioni'. Un altro degli organizzatori, Toni Brandi, mette invece nel mirino il ...

Coppa di Lega - trionfo STrasburgo : battuto il Guingamp ai rigori : Una vittoria arrivata al termine di una partita combattuta ed equilibrata, dove sono stati necessari i calci di rigore per decretare il successo dello Strasburgo in Coppa di Lega . La squadra allenata ...

Adozioni di minori italiani e sTranieri - delega è di Fontana - studiare prima di parlare : "La delega in materia di Adozioni di minori italiani e stranieri e' attualmente ed e' sempre stata in capo al ministro della Lega Fontana

Arriva l'ora legale : sta per Tramontare e forse la rimpiangeremo : Sarà l'ultima volta? No, la penultima. L'ultima sarà il prossimo anno, ma forse non si sa, perché l'idea di abolire l'ora legale è vecchia quanto l'idea stessa di istituirla ma nessuno poi l'ha mai fatto. Intanto anche quest'anno (stanotte tra le 2 e le 3, ad essere precisi) dobbiamo spostare un'ora in avanti le lancette dell'orologio e rinunciare ad un'ora di sonno, prontamente recuperata grazie al fatto che domani è domenica. Per chi non ce la ...

Cambio orario : stanotte salutiamo l'ora solare - enTra l'ora legale : La primavera è ufficialmente iniziata da poco meno di 10 giorni ed ora siamo giunti anche al tanto atteso Cambio orario, che ci farà percepire ancor di più l'arrivo della bella stagione. Nella...

Anziana legata e uccisa a Napoli - lo sTrazio del figlio : 'Non credevo si potesse arrivare a tanta brutalità' : Si legge spesso di fatti gravi di cronaca ma viverlo sulla propria pelle è indescrivibile. Non ci sono parole. Ho visto anche i carabinieri e il magistrato intervenuto sul posto, fortemente commossi ...

Arriva l'ora legale : sta per Tramontare e forse la rimpiangeremo : Sarà l'ultima volta? No, la penultima. L'ultima sarà il prossimo anno, ma forse non si sa, perché l'idea di abolire l'ora legale è vecchia quanto l'idea stessa di istituirla ma nessuno poi l'ha mai ...

Arriva l'ora legale : sta per Tramontare e forse la rimpiangeremo : Sarà l'ultima volta? No, la penultima. L'ultima sarà il prossimo anno, ma forse non si sa, perché l'idea di abolire l'ora legale è vecchia quanto l'idea stessa di istituirla ma nessuno poi l'ha mai fatto. Intanto anche quest'anno (stanotte tra le 2 e le 3, ad essere precisi) dobbiamo spostare un'ora in avanti le lancette dell'orologio e rinunciare ad un'ora di sonno, prontamente recuperata grazie al fatto che domani è domenica. Per chi non ce la ...

La Lega taglia i fondi al Premio Terzani : "Kermesse di sinisTra. Lo scrittore? Ormai Santo secolare" : Il Comune di Udine, guidato dal sindaco Pietro Fontanini (Lega) ha ridotto da 30mila a 10mila euro il suo contributo al festival Vicino Lontano, giunto alla 15esima edizione e in programma nel capoluogo friulano dal 16 al 19 maggio. Tagli, dunque, anche per il Premio letterario internazionale Tiziano Terzani. "Avevamo chiesto già in campagna elettorale un ripensamento di questa manifestazione", ha spiegato l'assessore comunale alla ...

Forza Italia 25 anni dopo - Tra sfide alla Lega e richiami a Salvini : 'Lasci M5s e torni a casa. Senza noi non si vince' : 'Fino a quanto permetteremo a Salvini di mantenere la politica dei due forni? Questo è un problema suo, noi siamo coerenti e fedeli ai nostri elettori', prova a smarcarsi Antonio Tajani , presidente ...