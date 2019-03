Serie A | doppietta Zapata e l' Atalanta vola | Parma ko 3-1

Serie A - Lazio-Parma 4-1. Doppietta Luis Alberto - per i crociati non c'è storia : un'altra Lazio rispetto a quella vista al Franchi nel pareggio con la Fiorentina quella che vince 4-1 sul Parma all'Olimpico. Alla vigilia Simone Inzaghi l'aveva chiesto: "Basta errori voglio una ...

Serie A - Frosinone-Torino 1-2 : gol di Paganini e Belotti - doppietta - : Il Torino continua a marciare verso l'Europa. A Frosinone si mette male, i granata vanno sotto per il gol di Paganini nel primo tempo, ma trovano un super Belotti e vincono 2-1. Per il Gallo doppietta ...

Serie A - Juve-Udinese 4-1 : Kean strepitoso - doppietta! Ronaldo in panchina : Una doppietta per mostrare al mondo quanto ormai sia maturo e per mettere in difficoltà Allegri . L'attaccante sblocca il match al primo pallone giocato, poi raddoppia con un tocco di punta che beffa ...