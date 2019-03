Pesce d' aprile | frasi divertenti da inviare su Whatsapp e Facebook

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Ild'è una famosa tradizione seguita in diversi paesi del mondo che ricade il primoe consiste nell'idearescherzetti ai propri amici o parenti. Gli scherzi da fare alle 'vittime' possono essere di diverso tipo ed hanno tutti lo scopo di burlarsi del soggetto scelto.Questa festa può assumere diverse sfaccettature nei vari paesi, a seconda delle tradizioni. Ad esempio in Scozia, si è soliti attaccare un cartello dietro la schiena della 'vittima' con scritto 'calciami'. In questa giornata dunque, molti dovranno stare attenti alle prese in giro di amici e conoscenti....

