Monete da 1 e 2 centesimi | lo stop nei supermercati | Conad il primo Ecco come viene

(Di domenica 31 marzo 2019) Addio alle monetine da 1 e 2di euro. Per il momento neiche a breve potrebbe essere seguito anche dagli altri. Da pochi giorni, infatti, nei punti vendita del gruppo di distribuzione sono comparsi i primi volantini in cui si annuncia l’arrotondamento dei prezzi al multiplo di cinque più vicino, per eccesso o per difetto. Insomma, se il conto dirà 5,57 si pagherà 5,55 euro, se sarà di 5,58 si salirà a 5,60. L’unico per pagare il conto esatto sarà avere la cifra precisa innel proprio portafoglio. È l’effetto delloalla produzione di monetine deciso dallo Stato a inizio 2018: i cartelli sono apparsi un po’ in tutti itra Romagna, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, una volta che vanno a esaurimento le scorte di bronzini.Dal 1° gennaio del 2018 infatti leda 1 e 2non vengono più coniate ...

