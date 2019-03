Il mercato delle case a Bergamo Nel 2018 più acquisti che affitti

Bici elettrica - anche Colnago entra nel mercato delle e-road : Roma, 28 mar., askanews, - Colnago ha presentato ieri sera a Milano la sua prima Bici a pedalata assistita: si tratta della nuova e64, che porta la conoscenza e l'esperienza dello storico marchio nel ...

Mostra mercato dei sapori e delle tradizioni a Santa Rita. Stand gratuito per i produttori locali : Una Mostra mercato con tantissime iniziative collaterali: dal convegno sull'agrobiodiversità, agli spettacoli equestri e d'intrattenimento, fino allo street food. La partecipazione è gratuita per i ...

Media Create non rivelerà più i dati di vendita del mercato giapponese a causa delle pressioni dei grandi publisher? : "Cari visitatori, dal mese di aprile cambieremo la nostra politica di divulgazione delle vendite settimanali trasformandole in una top 10 software senza i numeri di vendita". Con queste parole Media Create ha annunciato sul proprio sito ufficiale un cambiamento che ha scosso non poco diversi giocatori e addetti ai lavori.Media Create è stata finora una delle fonti più rispettate e apprezzate quando si trattava di ottenere dati riguardanti le ...

mercato Ducati : i dati delle vendite 2018 : In estrema sintesi : 53.004 moto consegnate in tutto il mondo, in flessione rispetto alle 55.871 del 2017, soprattutto a causa del Mercato USA, fino allo scorso anno il primo Mercato per Ducati, dove ...

mercato due ruote : i numeri delle vendite Ducati : La moto è sopratuttto passione! E non sempre per giudicare la dimensione di un successo basta affidarsi esclusivamente a cifre e percentuali. Però, a nche i numeri contano e quelli Ducati, in merito ...

Non solo F-35 : l'Italia nella top ten del mercato mondiale delle armi : Dove finiscono le armi italiane? Turchia, Algeria e Israele sono i maggiori partner, ma il ministro della Difesa Trenta...

Cresce il mercato dei wearable - boom delle cuffie senza fili : I dati Idc sul mercato in crescita: +27,5% nel 2018. Gli auricolari wireless fanno da traino. Un indossabile su 3 è un orologio smart

Il mercato delle prigioni private negli Stati Uniti : L'intransigenza dell'amministrazione di Donald Trump sui migranti irregolari e l'antica politica statunitense delle incarcerazioni di massa sono un'occasione economicamente molto vantaggiosa per le aziende che gestiscono o possiedono carceri private negli Stati Uniti. Il Wall Street ...

Il mercato delle prigioni private negli Stati Uniti : Il modello delle aziende che gestiscono o possiedono carceri esiste da trent'anni ed è in continua espansione, anche oggi

Chelsea : respinto il ricorso del club sul blocco delle prossime due sessioni di calciomercato : Il Comitato d’appello della Fifa ha respinto il ricorso presentato dal Chelsea sul blocco di due sessioni di calciomercato. Il club di Roman Abramovic potrebbe ora chiedere alla Corte arbitrale dello sport di Losanna (Tas) di concedere un’ordinanza provvisoria, che consentirebbe ai giocatori di poter firmare fuori stagione. I “Blues” sono stati giudicati colpevoli di avere infranto la normativa sui trasferimenti ...

mercato auto : anche a febbraio calo delle immatricolazioni - colpa dell’ecotassa? : Dopo gennaio (-7,5%) anche febbraio accusa un calo di immatricolazioni, -3,2% pari a 178 mila auto, 4.700 in meno rispetto all’anno scorso. Si chiude così un bimestre influenzato negativamente dalla normativa su ecotassa ed ecobonus di cui a tutt’oggi non è chiara e completa la regolamentazione, entrata in vigore venerdì 1 marzo. Il mese di febbraio ha visto risultati positivi solo per il canale privato (+11,4%), con una quota che sale al 58,2%, ...

In 10 anni raddoppio delle imprese on-line trainate dal mercato della telefonia : Diminuzione sensibile dei negozi al dettaglio quella a cui stiamo assistendo nelle città italiane di medie dimensioni, sia nei centri storici che nelle periferie, la stima afferma un calo dell’11,1% dal 2008 al 2018, pari a 63.826 imprese in meno. Stesso trend discendente per il commercio ambulante con il -11,7% e un calo di 11.441 bancarelle, che per la metà sono in mano a imprenditori stranieri. Al contrario, aumentano le imprese ...

Foot Locker mette le ali nel pre-mercato : +16% dopo conti migliori delle attese : continua alla spicciolata la stagione degli utili negli Stati Uniti. Tra i conti in calendario oggi, quelli di Foot Locker che ha messo a segno una trimestrale migliore delle attese. googletag.cmd.