F1 Bahrain | Pirelli | «Sono possibili tutte le strategie»

(Di domenica 31 marzo 2019) MANAMA - Charles Leclerc ha centrato la prima pole position in carriera, precedendo in qualifica l'altra Ferrari di Sebastian Vettel, e le due Mercedes di Hamilton e Bottas: i pneumatici P Zero soft ...

