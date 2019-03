«Eterni secondi» | il libro vincente dei ragazzi di Scampia

vanityfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Andate a raccontarlo a chi ha sempre vinto che perdere è una cosa meravigliosa. Andate a raccontarlo a chi ha sempre perso che vincere non conta sempre. Sono due delle cose più difficili da fare in assoluto, ma da fare. Rosario Esposito La Rossa si è fatto esattamente questa domanda: «Come si impara a perdere?». La risposta è nelpubblicato da Einaudi in cui ha raccolto le storie meravigliose di perdenti dello sport, scelte e raccontate insieme aidella Scugnizzeria, la libreria che ha aperto quasi due anni fa a, Napoli, dove si spaccia cultura, non droga.«Questoè nato in poco più di venti giorni, uno per storia e insegna che perdere fa parte della vita e che si può essere sconfitti nello sport, ma vincenti poi nell’esistenza» spiega l’autore che ha voluto fare un testo che raccontasse di disobbedienza civile e razzismo spaziando per il ...

