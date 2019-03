Torna l' ora legale | questa notte lancette degli orologi un' ora avanti

Cast e personaggi di Bull 3 - Michael Weatherly di NCIS Torna su Rai2 con un salto temporale : trama 30 marzo : Michael Weatherly e il Cast e personaggi di Bull 3 arrivano stasera, 30 marzo, su Rai2 in prima assoluta. Il finale della seconda stagione si era concluso con un grosso cliffhanger: Jason Bull giaceva inerme sui gradini del tribunale, apparentemente colpito da un forte attacco di cuore. Cosa sarà successo al protagonista? La terza stagione ripartirà da un salto temporale che chiarirà le questioni lasciate in sospeso. In primis, i problemi di ...

Tornano Tudor... e i 3 punti : Udinese batte Genoa 2-0 - capolavoro di Mandragora : Rinascita firmata Tudor. Con il croato in panchina, al posto dell'esonerato Nicola, l'Udinese rialza la testa, batte 2-0 il Genoa e torna a respirare, allontanando la zona calda dopo due sconfitte consecutive che l'avevano avvicinata pericolosamente alla retrocessione. Passo indietro del Grifone, ch

Torna l’ora legale - nella notte lancette avanti di un’ora : si allungano le giornate : Questa notte, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, Torna l'ora legale. Le lancette dell'orologio andranno quindi spostate avanti di un'ora alle due della notte. Con il passaggio dall'ora solare a quella legale si dormirà quindi un'ora in meno ma da domani le giornate saranno più lunghe e farà buio un'ora più tardi.Continua a leggere

Torna l'ora legale : lancette avanti di un'ora. Se adottata tutto l'anno risparmi per 160 milioni : Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo Torna l'ora legale in Italia, che durerà per i prossimi sette mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un'ora in avanti, Terna - ...

Mina Torna in tv con Vorrei che fosse amore come colonna sonora di uno spot pubblicitario : Mina torna in TV nella nuova campagna pubblicitaria di TIM. La Tigre di Cremona è quindi tornata a prestare la voce agli spot della nota compagnia telefonica, questa volta con l'interpretazione di Vorrei che fosse amore. Da anni, la voce di Annamaria Mazzini rappresenta un valore aggiunto per TIM, che sembra non poter fare a meno della sua voce iconica per portare avanti i progetti ideati nell'ambito della telefonia mobile e fissa. Il ...

Domenica 31 Marzo 2019 Torna l’Ora Legale : ecco quanto risparmieremo e cosa accadrà dal 2021 : Nella notte tra sabato 30 e Domenica 31 Marzo torna l’Ora Legale in Italia, che durerà per i prossimi sette mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 510 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie. Considerando che ...

