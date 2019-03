Sfruttamento della prostituzione | arrestata una donna a Sequals

“Alla Città del libro di Stradella lo Sfruttamento dei lavoratori continua” : la denuncia del libraio : Intervista a Franco Di Battista, libraio e giornalista, sullo sciopero (poi rientrato) dei lavoratori della logistica alla Città del libro di Stradella , in provincia di Pavia, che denuncia : "La distribuzione dei libri è uno dei laboratori per lo sfruttamento dei lavoratori . Librai ed editori sotto lo scacco dei grandi operatori".Continua a leggere

Sfruttamento della prostituzione : condanna riformata in Appello per un 41enne : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Bologna - arrestato colonnello della GdF : “ Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione” : Indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno del suo appartamento, Alessio Costagliola è stato sospeso dal servizio. Il generale: "Un'indagine nostra, ancora in corso"Continua a leggere

Bologna - ai domiciliari tenente colonnello della Finanza : “Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione” : Un tenente colonnello della guardia di Finanza di Bologna, Alessio Costagliola, è finito agli arresti domiciliari per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Come riportato da Il Resto del Carlino, l’ufficiale delle fiamme gialle sarebbe coinvolto in un giro di prostituzione nel suo alloggio privato di Bologna, dove orbitavano alcune ragazze sudamericane. Costagliola, addetto al II gruppo, è stato sospeso dal servizio, come ...