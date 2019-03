calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Curioso aneddoto raccontato dal centrocampista spagnolo, Cesc. A BeIN Sport, il calciatore rivela un retroscena accaduto 15 anni fa, nel corso della partita tra(in cui giocava) e Manchester“Avevamo perso immeritatamente – racconta – e questo non ci andava giù. A fine gara ci fu un parapiglia con Ferdinand e Campbell protagonisti. Io, non avendo giocato, sono stato tra i primi a prendere il tunnel che porta agli spogliatoi. Avevo fame e stavo mangiando un pezzo di. Mi ritrovai in mezzo a quella calca, ero giovane e a quell’età non pensi a ciò che fai, così tirai quel pezzo di. In realtà non volevo prendere nessuno, ma tempo dopo venni a sapere di aver colpito. Ci fu tempo e modo per scusarmi con lui e il tutto fu chiarito. Ora? Non sono più giovane, non tirerei una. Mi butterei direttamente nella ...

CalcioWeb : Rissa Arsenal-United, e Fabregas colpì Ferguson con una... pizza -