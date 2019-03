Psg | Tuchel prolunga fino al 2021

Lo United conferma Solskjaer in panchina - anche il Psg rinnova con Tuchel : Ma anche un'altra squadra al vertice dei sogni dei tecnici di tutto il mondo, vale a dire il Paris Saint Germain ha sciolto ogni dubbio riguardo al destino del suo attuale allenatore Tomas Tuchel che ...

Champions - Psg : tutti colpevoli - panchina di Tuchel in bilico : Champions League, Buffon demolito dalla stampa francese: per l'Equipe merita 2 E adesso, tutti colpevoli. Non solo Buffon, per il suo errore che ha lasciato aperto il varco alla qualificazione degli ...

Psg - Tuchel : «Dobbiamo dimenticare l'andata - Cavani da valutare» : PARIGI - Il tecnico del Paris Saint Germain Tomas Tuchel si è presentato davanti ai microfoni per la conferenza stampa in vista del match di domani contro il Manchester United per il ritorno degli ...

Psg - Tuchel : 'Mbappé vuole scrivere la storia' : Thomas Tuchel , allenatore del PSG , parla a BT Sport di Kylian Mbappé : 'Kylian ha una grande fame di gol e di successi, oltre a tanta personalità. Non è sempre facile per me, il suo carisma mi mette continuamente alla prova come allenatore, ma ...

Psg - Dani Alves : 'Tuchel un tedesco con spirito brasiliano - sembra Guardiola' : Dani Alves , terzino del Paris Saint-Germain , pala di Thomas Tuchel a BT Sport : 'Il mister è incredibile, un tedesco con uno spirito brasiliano. Ha creato una grande atmosfera qui a Parigi, riportandoci il piacere di lavorare con energia positiva. Mi ricorda Pep Guardiola.

Psg - la querelle Rabiot prosegue : Tuchel chiede il reintegro in rosa : Rabiot potrebbe tornare a far parte della rosa della prima squadra del PSG, il tecnico Tuchel si è accorto d’avere bisogno del centrocampista Il PSG si trova di fronte ad un bivio che potrebbe condizionare la stagione della squadra di Tuchel. Reintegrare o meno in rosa Rabiot? Il centrocampista ha fatto sapere che lascerà la squadra a fine stagione, ma in questi ultimi mesi potrebbe tornare molto utile al tecnico dei parigini, ...

Psg : è rottura tra Tuchel e il ds Antero - addio a giugno : Secondo Le10 Sport, i due non si parlano da tempo e a pagare a fine stagione potrebbe essere proprio il dirigente portoghese.