L’ex presidente Polacco in diretta parla di un’invasione Aliena

Corruzione - L’ex presidente della Valle d’Aosta condannato a 4 anni e 6 mesi : Quattro anni e sei mesi per Corruzione. È la condanna emessa dal gup Paolo De Paola per Augusto Rollandin, ex presidente della Regione Valle d’Aosta e attuale consigliere regionale dell’Union Valdotaine. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto la condanna a sei anni di carcere. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. Per Rollandin scatta ora la procedura che, in base alla legge Severino, porterà alla sospensione dalla carica di consigliere ...

Morte di David Rossi - parla L’ex presidente dello Ior : "Potevo far saltare il Vaticano" : La Morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, volato da una finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013 continua a rimanere un mistero. Tante, troppe cose scoperte dal giornalista Antonino Monteleone per Le Iene fanno pensare che si trattò di un omicidio, più che di un suicidio. E nell'ultima puntata dello speciale che la trasmissione di Italia 1 ha dedicato al caso, la "iena" ha intervistato l'ex presidente ...

L’ex presidente ASI Roberto Battiston nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conferito l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica sperimentale del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento, dal 2014 al 2018 presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L’Onorificenza verrà consegnata il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica. “È con piacere che l’Ateneo ha ...

Brasile - arrestato L’ex presidente Michel Temer : “Corruzione e riciclaggio” : Corruzione, riciclaggio e appartenenza ad organizzazione criminale. Con queste accuse l’ex presidente brasiliano Michel Temer è stato arrestato a San Paolo e sarà trasferito a Rio de Janeiro, dove deve presentarsi davanti alla magistratura. L’operazione è stata condotta dalla polizia federale nell’ambito di “Lava Jato“, l’inchiesta sulla Tangentopoli brasiliana basata sui fondi neri Petrobras per la quale è stato condannato a ...

“Loggia” di Castelvetrano - coinvolto L’ex presidente del Parlamento siciliano : Secondo gli inquirenti si tratta di un “cerchio magico” di politici e professionisti in grado di gestire fondi pubblici fino ad arrivare a spiare il lavoro di magistrati

Trapani - loggia massonica segreta : 27 arresti - tra loro L’ex presidente Ars Cascio e l’ex deputato regionale di Fi Lo Sciuto : Una superloggia massonica segreta formata da politici, professionisti e tre poliziotti, con sede a Castelvetrano, il paese natale del boss latitante Matteo Messina Denaro. Il blitz dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Trapani, ha portato questa mattina all’arresto di 27 persone, mentre altre dieci sono indagate a piede libero. Un’operazione, chiamata in codice “Artemisia”, che nasce dalle indagini avviate nel 2015 ...

Taranto - “alL’ex presidente della Provincia 5mila euro di mazzette al mese”. Il suo corruttore : ‘Quello è più mafioso di Riina’ : “Per me Martino è più mafioso di Totò Riina. Totò Riina è un coglione rispetto a lui”. Parole forti, fortissime quelle pronunciate Pasquale Lonoce, l’imprenditore del tarantino arrestato insieme all’ex presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano, entrambi coinvolti insieme ad altre 5 persone nell’inchiesta “T-Rex” condotta dai finanzieri di Taranto e coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone e dal sostituto ...

Taranto - L’ex presidente della provincia Tamburrano (Fi) arrestato per corruzione : Sette persone, tra cui l’ex presidente della provincia di Taranto, nonché ex sindaco di Massafra, Martino Tamburrano (Forza Italia), sono state arrestate dalla Guardia di finanza nell’ambito di una inchiesta della Procura sull’iter amministrativo per la concessione dell’autorizzazione all’ampliamento della discarica di Grottaglie in contrada Torre Caprarica. I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di corruzione e turbata libertà ...

Sono stati arrestati il presidente e l’amministratore delegato di Blutec - la società che controlla L’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese : Questa mattina Sono stati arrestati dalla Guardia di finanza Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, il presidente e l’amministratore delegato di Blutec, la società che controlla l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese e per cui lavorano ancora circa 700 operai.

Processo Mose - anche i pentiti pagano : 2 anni alL’ex presidente della Mantovani e all’ex segretaria di Galan Minutillo : pagano anche i pentiti, i collaboratori che hanno scoperchiato lo scandalo Mose. Sono trascorsi quasi cinque anni dalla grande retata in Laguna che nel giugno 2014 decapitò i vertici del Consorzio Venezia Nuova, del potere politico e imprenditoriale, che sul colossale affare delle paratoie mobili per difendere Venezia dall’acqua alta ha costruito ricchezze personali e causato uno scialo di denaro pubblico. E’ arrivato il momento dei ...