Kingdom Hearts | The Story So Far è ufficialmente disponibile ed è una collection davvero

eurogamer

(Di venerdì 29 marzo 2019) Rivivi nove fantastici capitoli della seriecon: TheSo Far,da oggi in Europa e nei territori che adottano lo standard PAL. Ecco il comunicato ufficiale dedicato a questa interessantissimaIn: TheSo Far, gli eroi del Keyblade potranno rivivere le magiche avventure di Sora, Paperino, Pippo e dei loro amici mentre cercano di fermare l'invasione degli Heartless che minacciano il loro universo. Sia per i fan che per i nuovi arrivati,: TheSo Far è un'ottima opportunità per tuffarsi nella ricchissima trama della serie e ripassare la storia che porta aIII, il capitolo principale più recente di questa serie RPG di successo.La raccolta include:Leggi altro...

Eurogamer_it : Una collection davvero notevole per (ri)scoprire l'universo di #KingdomHearts - insidetgame : LA COLLECTION “KINGDOM HEARTS -THE STORY SO FAR-” DISPONIBILE DA OGGI IN EUROPA (video) -