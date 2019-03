Fmi:se arriva altra crisi,Ue non pronta

L'Eurozona è più in forma dal punto di vista finanziario di un decennio fa, ma non abbastanza solida per resistere a un'economica. Lo ha detto il capo del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, secondo la quale l'area euro "non è sufficientemente resiliente" per uscire indenne da "impreviste tempeste economiche". Il sistema bancario "è più sicuro ma non abbastanza",osserva,invitando all'unione bancaria e al mercato dei capitali."L'euro però-dice- è stato centrale nell'integrazione europea".(Di venerdì 29 marzo 2019)