Brexit | bocciata per 3ª volta intesa con Ue May | “Ora più vicine le elezioni europee”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Le dimissioni messe sul tavolo da Theresa May in cambio dell’ok all’accordo non sono bastate. La Camera dei Comuni britannica ha rigettato ancora unacon 344 no contro 286 sì l’sullaraggiunta dalla premier con l’Unione europea. Con questo voto decade l’offerta dell’Ue di una proroga del divorzio dal 29 marzo al 22 maggio e resta in piedi solo un mini rinvio limitato al 12 aprile: data entro la quale il Regno Unito dovrà decidere se chiedere a Bruxelles un’estensione lunga motivata o procedere a un’uscita no deal.Ora “unasenza accordo il 12 aprile è ora uno scenario probabile”, ha detto una portavoce della Commissione Europea. “Per quanto riguarda la decisione del Consiglio europeo sull’articolo 50 del 22 marzo – prosegue la portavoce – il periodo previsto dall’articolo 50 è prorogato fino al 12 aprile. ...

fanpage : #Brexit, bocciata per la terza volta la proposta di May: probabile 'no deal' il 12 aprile - cimbolano : Brexit, May bocciata per la terza volta - Politica111 : Brexit, accordo bocciato per la terza volta. UE convoca Consiglio straordinario -