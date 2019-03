Al via tra polemiche Congresso famiglie

L’amore strappato - Arianna viene portata via : anticipazioni trama prima puntata 31 marzo : Domenica 31 marzo, in prima visione assoluta su Canale 5 dalle 21.25 in poi, va in onda la prima puntata de L’amore strappato, la nuova fiction targata Mediaset con Sabrina Ferilli nel ruolo principale. Tratta da un libro che racconta una storia vera e decisamente drammatica, la miniserie racconta di un tragico errore giudiziario che causò l’allontanamento di una bimba di sette anni dal suo nucleo familiare a causa di false accuse di ...

Roma : 69enne muore in via Petroselli colto da malore - disagi a circolazione stradale : Roma – Traffico congestionato in via Petroselli all’altezza dell’hotel Fortyseven dove una persona, di cui non si conoscono le generalita’, e’ deceduta a causa di un probabile malore. Il corpo giace a terra sul lato della carreggiata, coperto da un lenzuolo bianco. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia di Roma Capitale del Gruppo Trevi. È un italiano di 69 anni, la persona colta da malore e deceduta intorno alle ...

Al via tra le polemiche il congresso delle famiglie a Verona (con M5s e Lega sempre più distanti) : Il M5s si dichiara ancora una volta, e con forza, distante dal raduno dell’ultradestra cattolica nella città scaligera...

San Siro - Scaroni : «Se lo stadio non si potrà cambiare il Milan andrà via» : Il dibattito sul possibile nuovo stadio di Inter e Milan prosegue. Stavolta interviene il presidente rossonero Paolo Scaroni che intervenendo durante l'evento «Il Foglio a San Siro» spiega: «Non ...

Il viaggio di Arlo : trama e curiosità del film preistorico targato Pixar : Sabato 30 marzo, a partire dalle 21.20, va in onda su Italia Uno Il viaggio di Arlo, film d’animazione firmato dalla Pixar, il cui titolo originale è The Good Dinosaur, dalla genesi travagliata uscito nelle sale nel 2015, ma la cui lavorazione cominciò nel 2013. Il viaggio di Arlo: il trailer Il viaggio di Arlo: la trama Che cosa sarebbe successo se l’asteroide che ha cambiato per sempre la vita sulla Terra non avesse colpito il ...

Concorso Agenzia delle Entrate - 510 funzionari : rinviato a maggio il diario delle prove - uscito solo per la Valle d’Aosta : Rinviata oggi, con avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la pubblicazione del diario e della sede d’esame della prova oggettiva attitudinale. La comunicazione effettiva sarà il 3 maggio 2019, al momento siamo a conoscenza solamente del calendario delle prove per la Regione Valle d’Aosta. Il bando di Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate è stato pubblicato ad aprile 2018 e, da allora, sono sempre stati ...

Al via il Congresso delle Famiglie a Verona - tra polemiche e contro-manifestazioni : Parte a Verona il 13esimo Congresso mondiale delle Famiglie, tra polemiche e contestazioni attese nei prossimi giorni. E a parlare è Massimo Gandolfini, promotore del Family Day: "L’aborto è l'omicidio di un bambino in utero". Al Congresso si attende la partecipazione di molti ministri di fede leghista, mentre il Movimento 5 Stelle organizza un contro-evento a Roma.Continua a leggere

Uomo travolto e ucciso dal treno regionale - traffico ferroviario in tilt in Toscana : La vittima travolta da un treno regionale partito da Firenze e diretto a Livorno. L'episodio, avvenuto nell'ora di punta per i pendolari, ha mandato in tilt l'intera circolazione ferroviaria locale. La tratta è stata completamente bloccata con ritardi che sono arrivati fino a 2 ore e mezza. Trenitalia ha attivato dei bus sostituivi per alcune tratte ma diciassette convogli regionali sono stati cancellati.Continua a leggere

Genova - è rientrato l’allarme bomba. Riaperte via Cesarea e via Malta | : Una telefonata anonima, poco prima delle 9, ha fatto scattare l’intervento. Le due strade nel centro del capoluogo erano state subito transennate

Verona - via tra le polemiche al Congresso Mondiale delle famiglie. Gandolfini 'Aborto omicidio - la legge 194 non aiuta' : Verona. Inizia con un attacco diretto alla legge sull'Aborto, in una città blindata e con i giornalisti rigorosamente tenuti fuori dall'area del convegno, il Congresso Mondiale delle Famiglie che si ...

Incidente ferroviario a Inverigo - scontro tra treni : aperta inchiesta [GALLERY] : Un Incidente ferroviario si è verificato ieri sera all’altezza della stazione di Inverigo: la Procura di Como ha aperto un’inchiesta per disastro ferroviario colposo e lesioni colpose, al momento a carico di ignoti. L’indagine è coordinata dal pm Daniela Moroni e dal procuratore della Repubblica Nicola Piacente. Nello scontro si sono registrati diversi feriti e contusi. L'articolo Incidente ferroviario a Inverigo, scontro tra ...

Muore travolto dal treno : traffico ferroviario bloccato : Montopoli, Pisa,, 29 marzo 2019 - Incidente intorno alle 7.50 tra le stazioni di San Romano e Pontedera, in provincia di Pisa, dove una persona è morta dopo essere stata investita dal treno regionale ...