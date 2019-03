Abi - priorità agli investimenti in canali digitali : Il potenziamento dell'aspetto tecnologico del settore è la priorità del mondo bancario. Lo fa sapere l'Abi, Associazione Bancaria Italiana, attraverso la pubblicazione della 14esima edizione del ...

Banche - Abi : canali digitali priorità degli investimenti Ict : Roma, 29 mar., askanews, - Potenziamento dei canali digitali e dei servizi di mobile banking, apertura verso l'esterno, adeguamento delle infrastrutture, iniziative di Data Governance e gestione e ...

Genova - Ponte Morandi : probAbile presenza di amianto nella struttura - “la priorità è la salute dei cittadini” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci parlando della demolizione della pila 8 prevista per sabato 9 marzo ha dichiarato: “Se dovesse essere riscontrata presenza di amianto oltre i valori consentiti sul cantiere di Ponte Morandi e dovessimo stoppare i lavori di demolizione con esplosivo, abbiamo un piano B e anche un piano C per portare avanti lo smantellamento“. La prefettura, nel corso dell’ultima ...

Campania : ambiente - priorità per il 35% degli Abitanti : Benevento, 4 mar., askanews, - Sostenibilità ambientale? Prima il lavoro! Ma che lavoro e che vita - o mala-vita - poi, si è costretti a subire se il prezzo della crescita economica è la devastazione ...

Astorre : Prefetto Roma iscriva sgombero stAbile CasaPound tra priorità : Roma – “Dopo le parole del ministro Tria non servono ulteriori precisazioni: il Prefetto di Roma faccia seguito alla richiesta del Mef e iscriva lo sgombero dello stabile occupato da CasaPound tra le priorita’ d’intervento”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in riferimento alle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ha affermato di aver gia’ ...

Sgomberare Casapound non è una priorità. Il Tesoro scarica la responsAbilità sul prefetto di Roma : Lo sgombero della sede Romana di Casapound non costituisce "una priorità". È quanto emerge da una lettera, anticipata daLa Repubblica, inviata dal Ministero dell'Economia al sindaco di Roma Virginia Raggi, ma anche da una nota del Tesoro, che chiarisce di aver "svolto l'istruttoria e tutti gli adempimenti necessari a rientrare in possesso dell'immobile sito in Via Napoleone III occupato da Casapound", ma sottolinea che ...

Nord-Est : il 92% Abitanti ritengono prioritaria la sostenibilità : Milano, 18 feb., askanews, - Friuli e Nord-Est territorio a sostenibilità diffusa. Il 92% delle persone che risiedono nell'area ritiene la sostenibilità molto o abbastanza importante mentre parlando ...

Lombardia : Rolfi - consultazione online per stAbilire priorità Psr 2021-2027 : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - "Nel 2019 inizieremo i lavori per programmare in maniera adeguata la strategia di distribuzione di risorse in ambito agricolo nel settennato 2021 - 2027. Per la prima volta faremo una consultazione online rivolta ad agricoltori e consumatori: vogliamo definire le priori

Tria : prioritario ristAbilire fiducia investitori nell'Italia : Lo sostiene il ministro dell'economia Giovanni Tria, secondo cui 'dobbiamo dimostrare di essere affidabili. Prendiamo la Tav: non voglio entrare nel merito della questione costi-benefici, del resto ...