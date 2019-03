Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 | 30

romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2019) VIABILITÀDI GIOVEDÌ 28 MARZOORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO; CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI. INCOLONNAMENTI E RITARDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO IN VIA TRIONFALE DA IPOGEO DEGLI OTTAVI A MONTE MARIO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI MONFORTANI. IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI TRATTA DI LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. LUNGHE CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO A ...

