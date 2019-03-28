Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 | 30

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Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NON MOLTE LE NOVITÀ. NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NON MOLTE LE NOVITÀ. NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 8.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NON MOLTE LE NOVITÀ. NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAXA RUBRA; CODE ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO CODE IN PARTICOLARE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ. CI SONO CODE IN PARTICOLARE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI ...
Traffico Roma del 28-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL FLAMINIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN Viale del Vignola ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO SU VIA DEL FORO ITALICO, CONTINUANO I LAVORI IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DE LA PISANA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. ALL’ESQUILINO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL PORTUENSE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO GRIMALDI RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL PORTUENSE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA FRANCESCO GRIMALDI RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA ; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. A SAN BASILIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA DEL CASALE DI SAN ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 16.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E DALLA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE ALLA TUSCOLANA. A SAN BASILIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA A VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA DA VIA CORTONA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 27-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 ORE 15.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA A VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA DA VIA CORTONA AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO IL CENTRO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ...