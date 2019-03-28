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Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09 | 30 VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...

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Traffico Roma del 28-03-2019 ore 09:30 (Di giovedì 28 marzo 2019) VIABILITÀ Roma DI GIOVEDÌ 28 MARZO 2019 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO NEL QUADRANTE NORD ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO; CODE ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI. INCOLONNAMENTI E RITARDI PER IL TRASPORTO PUBBLICO IN VIA TRIONFALE DA IPOGEO DEGLI OTTAVI A MONTE MARIO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI MONFORTANI. IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA: SI TRATTA DI LAVORI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE CONDUCE SU CORSO DI FRANCIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. LUNGHE CODE VERSO LO STADIO OLIMPICO A ...
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