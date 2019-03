Palazzo Chigi contro il «metodo Lega» | sporcano tutte le nostre iniziative

Giuseppe Conte e la sua pazienza con Salvini che a detta di Palazzo Chigi crede di essere un superuomo : Da Palazzo Chigi arriva il pensiero su Salvini: “crede di essere un superuomo”, il premier Conte stanco dei suoi modi di fare, dichiara di avere troppa pazienza «Io sono un uomo di Stato e servo solo l’interesse degli italiani». Consapevole di aver una forza inedita nei sondaggi, che lo danno ancora fra i presidenti del … Continue reading Giuseppe Conte e la sua pazienza con Salvini che a detta di Palazzo Chigi crede di essere ...

Più di mille euro per sostituire le maniglie delle porte a Palazzo Chigi : Due maniglie d'oro da oltre mille euro. Secondo i bandi di gara e di acquisto, pubblicati sul sito del governo, con cui Palazzo Chigi compra servizi e forniture, sembra che il governo voglia ...

Luca Lotti : "Matteo Renzi correrà ancora per Palazzo Chigi" : "Rivendico con orgoglio tutto quello che abbiamo fatto quando nel Pd guidavamo noi", dice Luca Lotti, ex braccio destro di Matteo Renzi in una intervista a La Repubblica. E annuncia la candidatura dell'ex segretario del Pd a Palazzo Chig. "Alle elezioni del 4 marzo non siamo stati bravi a spiegare c

Congresso delle famiglie a Verona - l'appello di 200 accademici contro il patrocinio di Palazzo Chigi. E gli organizzatori si arrendono : Mentre continua tra gli alleati di governo lo scontro sul Congresso delle famiglie a Verona , in programma dal 29 al 31 marzo e di chiaro stampo anti-abortista e anti-Lgbt, un gruppo di 240 accademici ...

Congresso di Verona : arriva la diffida sul logo di Palazzo Chigi : Prima c'è stata la polemica politica sul patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri concesso al Congresso mondiale delle famiglie di Verona, ora è arrivata una vera e propria diffida sull'utilizzo del logo. A comunicarlo sono stati gli stessi vertici organizzativi della due giorni. Verranno quindi apportate delle necessarie modifiche a quanto è stato presente sui manifesti e sul materiale di promozione. Nel contempo, però, è arrivato ...

Pd - Lotti : “Renzi si ricandiderà a Palazzo Chigi. È stato un errore demonizzare Verdini che ha votato le Unioni civili” : Matteo Renzi proverà a tornare a Palazzo Chigi. Non è un retroscena o un rumor politico ma un’opinione autorevole. A credere nel ritorno dell’ex segretario del Pd come presidente del consiglio è infatti il suo braccio destro: Luca Lotti. “Renzi è un leader e lo sarà ancora. Penso che un giorno si giocherà le sue carte per tornare a Palazzo Chigi“, dice l’ex sottosegretario in un’intervista a Repubblica in cui ...

Congresso mondiale famiglie - è ufficiale : via il logo di Palazzo Chigi - : L'annuncio del presidente e il vicepresidente dell'iniziativa, che fanno sapere: "Siamo orgogliosi di annunciare il Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia". Ieri il premier Conte aveva deciso ...

Congresso delle Famiglie - Conte : "Il patrocinio di Palazzo Chigi non è opportuno" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è finalmente espresso sul patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe stato concesso al Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Quell'appoggio così plateale ad un evento neanche troppo velatamente omofobo, dichiaratamente anti-abortista e con una posizione piuttosto dubbia sui diritti delle donne, aveva sollevato non poche ...

Congresso delle famiglie - Conte revoca il patrocinio di Palazzo Chigi : Via il patrocinio di Palazzo Chigi, resta solo quello del ministero della Famiglia. Dopo giorni di polemiche è questa la soluzione sul Congresso mondiale delle famiglie in programma a Verona , un ...

Famiglia - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi al congresso di Verona" : Nessun patrocinio al congresso delle famiglie , in programma dal 29 al 31 marzo a Verona . Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte su Facebook. "Il patrocinio è stato concesso dal Ministro Lorenzo ...

Famiglia - Conte sul Congresso di Verona 'Via il patrocinio di Palazzo Chigi. Non danneggiare le unioni civili' : Il premier Giuseppe Conte riapre ufficialmente il caso del Congresso di Verona, in programma dal 29 al 31 marzo, che ha già provocato più di un dissapore tra Lega e Cinquestelle. E lo fa da Bruxelles -...

Congresso delle famiglie - Conte : "Via il patrocinio di Palazzo Chigi" | Fontana : resta quello della Famiglia : Il premier: "Questo governo tutela la Famiglia senza compromettere il riconoscimento giuridico e la legittimazione delle unioni civili"