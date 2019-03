Le Frecce tricolori tornano a Bari | l' 8 maggio show sul lungomare Poi Brindisi e Matera

Frecce tricolori 2019 - Rimini scippa lo show a Bellaria : Rimini , 28 marzo 2019 " Il cielo sopra Rimini tornerà tricolore. L'1 settembre sarà di nuovo protagonista lo show delle Frecce Tricolori . La pattuglia acrobatica mancava a Rimini dal 2012, anno in cui ...

Frecce tricolori - il programma delle esibizioni del 2019 : Ecco la lista delle esibizioni PAN Frecce tricolori 2019 con il calendario completo delle manifestazioni aeree in Italia e all’estero con le esibizioni PAN Frecce tricolori 2019 comunicato dall’Aeronautica Militare. Gli eventuali aggiornamenti sulle date delle esibizioni in Italia e all’estero verranno pubblicate al momento della comunicazione da parte del Ministero della Difesa.--Alcune manifestazioni saranno coperte dalla redazione di ...

Frecce tricolori : domenica 17 Marzo sorvolo su Roma per il 158° Anniversario della giornata dell’Unità Nazionale : domenica 17 Marzo, i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvoleranno la città di Roma per il tradizionale passaggio tricolore sull’Altare della Patria ad apertura delle celebrazioni ufficiali per il Giorno dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il sorvolo, previsto poco dopo le ore 10, onorerà il momento simbolicamente più alto delle celebrazioni, ovvero la deposizione da parte del Presidente ...