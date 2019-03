Donne | potere e stile

A Gomorra è l'ora della svolta : potere alle Donne in scena e fuori : Gomorra è una cantera» dice Marco D'Amore che non è più Ciro Di Marzio, ucciso per passare alla regia di due episodi della serie che lo ha reso famoso. Una cantera, prendendo in prestito un termine ...

Hollywood ha deciso - potere alle Donne ma solo se "over 50" : Sarà il #metoo o il Time's Up? Oppure, invece, non c'è nessuno dei due movimenti dietro la nuova ondata di attrici cinquantenni che a Hollywood, come dicono i più giovani, "se la comandano"? Sì, perché più che a questioni di principio, qui, più prosaicamente, si risponde a quelle anagrafiche. Per cui è un dato di fatto che le star di Hollywood inizino ad avere una certa età, 50 e più diciamo... Così è altrettanto naturale che interpreti del ...