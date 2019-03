Blangiardo a Verona | M5s e Cgil insorgono E lui rinuncia

Congresso Famiglie Verona - polemiche per partecipazione di Blangiardo . Cgil Istat : “A rischio credibilità istituto” : Nel programma del discusso Congresso mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimo figura anche il nome di Giancarlo Blangiardo, il nuovo presidente dell’ Istat fortemente voluto alla direzione dell’Istituto di Statistica dalla Lega. A discutere con lui in un panel dal tema “Protezione della vita e crisi demografica” ci saranno Simone Pillon, padre del controverso disegno di legge sulla riforma ...

"Il presidente dell'Istat al Congresso di Verona? No - grazie" - la Cgil contro la partecipazione di Blangiardo all'evento : Sta suscitando polemica la presenza di Giancarlo Blangiardo , presidente dell'Istat , tra gli ospiti del Congresso delle Famiglie a Verona. A sollevare la questione la Flc- Cgil dell'istituto in un post su Facebook: "L'Istat al Congresso di Verona? No, grazie", si legge. "Abbiamo letto in rete che nel programma del contestatissimo Congresso delle Famiglie di Verona è previsto l'intervento, fra gli altri di Giancarlo Blangiardo ', indicato ...

Al Congresso di Verona andrà anche il presidente Istat Blangiardo. Lavoratori : “Si ritiri” : Al Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo, parteciperà come relatore anche il neo presidente Istat Giancarlo Blangiardo. I dipendenti dell'istituto non si riconoscono in questa scelta e non si sentono rappresentati. A Fanpage.i hanno annunciato che domani ci sarà un presidio davanti alla sede Istat di via Cesare Balbo a Roma.Continua a leggere