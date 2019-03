Atletica – Cross | le rivali mondiali di Battocletti e Mattevi

Atletica – Cross : Battocletti e Mattevi ai Mondiali di Aarhus - le sensazioni delle azzurre : Nadia Battocletti e Angela Mattevi ai Mondiali di corsa campestre di Aarhus: le parole delle azzurre alla vigilia della rassegna iridata Due ragazze d’oro agli Europei, nate in Trentino e nel 2000. Sabato 30 marzo nei Campionati Mondiali di corsa campestre ad Aarhus, in Danimarca, saranno al via della gara under 20 Nadia Battocletti, che ha vinto il titolo continentale di categoria nel Cross in dicembre, e Angela Mattevi, campionessa ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 30 marzo si disputeranno i Mondiali 2019 di corsa campestre, la rassegna iridata di cross andrà in scena ad Aarhus (Danimarca). Si preannuncia grande spettacolo in terra nordica dove i più grandi campioni della specialità si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, purtroppo l’Italia sarà una pallida comparsa visto che saremo presenti soltanto con due atlete tra le under 20 (Nadia Battocletti e Angela Mattevi). Il grande ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : solo 2 convocate per l’Italia - Battocletti e Mattevi tra le juniores : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di cross che si disputeranno ad Aarhus (Danimarca) sabato 30 marzo. solo due azzurre saranno impegnate in gara: Nadia Battocletti e Angela Mattevi, entrambe iscritte alla gara juniores sui 6 km. La Battocletti, capace di vincere il titolo europeo tra le under 20 a Tilburg, è reduce dal trionfo tricolore a Venaria Reale ...

Atletica - Cross : Crippa e Tommasi Campioni Italiani a Venaria Reale : Yeman Crippa e Francesca Tommasi si prendono il titolo di Campioni Italiani alla Festa del Cross di Venaria Reale È Yeman Crippa l’uomo-copertina della Festa del Cross sotto il sole di Venaria Reale (Torino). L’azzurro delle Fiamme Oro, bronzo europeo lo scorso anno a Berlino nei 10.000 metri, torna campione italiano di corsa campestre a tre anni dalla vittoria di Gubbio nel 2016 e precede sul percorso di 10 km il tricolore uscente Yohanes ...

Atletica - Festa del Cross 2019 : risultati e classifica. Yeman Crippa e Francesca Tommasi si laureano Campioni d’Italia : Al parco La Mandria di Venaria Reale (in provincia di Torino) è andata in scena la Festa del Cross durante la quale sono stati assegnati i titoli italiani di corsa campestre. Grande spettacolo nel capoluogo piemontese con l’assegnazione dei tricolori a tre settimane dai Mondiali di Aarhus. MASCHILE – Yeman Crippa conferma i favori del pronostico e vince il tricolore dopo una gara da assoluto protagonista. L’azzurro rimane ...

Atletica – Festa del Cross - Crippa e Chiappinelli iscritti all’evento che assegna il titolo italiano di corsa campestre : L’evento tricolore della corsa campestre dopo tre anni a Gubbio (Perugia) si sposta nello splendido contesto di Venaria Reale con circa 2500 atleti attesi al via Sui prati del parco della Mandria, nel Torinese, si assegnano sette titoli italiani individuali al maschile alla Festa del Cross (sabato 9 e domenica 10 marzo) che mette in palio anche i titoli per società. L’evento tricolore della corsa campestre dopo tre anni a Gubbio (Perugia) ...