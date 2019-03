Asia Argento piange a Live Non è la d’Urso Barbara | “Basta così”

lanostratv

(Di giovedì 28 marzo 2019)Non è la d’Urso:viene consolata dad’Urso C’è stato da poco l’uno contro tutti diNon è la d’Urso. In questa circostanza l’attrice è stata attaccata un po’ da tutti. Tuttavia la donna ha ribattuto colpo su colpo ad ogni accusa, mostrando di avere un bel caratterino. Ma sul finire di questo momentoè crollata, scoppiando are. A quel puntod’Urso, vedendo la sua ospite in netta difficoltà, è intervenuta, sedendosi al suo fianco e abbracciandola teneramente le ha sussurrato all’orecchio:“Guarda che io sono fragile come te…W la fragilità, credimi…Per me basta così…”Successivamente la conduttrice diNon è la d’Urso ha mandato in onda la pubblicità. Una volta tornati in studio la d’Urso ha spiegato di non ...

