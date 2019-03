Star Wars Jedi | Fallen Order | in arrivo sorprese il mese prossimo

Il progetto di Star Wars cancellato da EA avrebbe dovuto far respirare le atmosfere della saga cinematografica : Star Wars ed EA non vanno per niente d'accordo, come dimostra la recente cancellazione del progetto ad esso dedicato in mano a Visceral Games (lo studio responsabile di Dead Space) e la famosa scrittrice Amy Hennig, che ha lavorato sulla serie di Uncharted.Durante un'intervista ai microfoni di IGN, Hennig è tornata a parlare di Ragtag, nome in codice del progetto di cui si è parlato sopra:"Guardate ai film di Indiana Jones, è lui il ...

Xbox Games with Gold ad aprile ci porta Star Wars Battlefront 2 - The Technomancer e altro ancora : Xbox Games with Gold nel mese di aprile aggiorna la sua offerta portando 4 nuovi titoli agli abbonati al servizio, riporta VG247.Come possiamo vedere, tra le novità ci sono The Technomancer, action RPG sci-fi disponibile per tutto il mese di aprile, e anche Outcast - Second Contact, quest'ultimo disponibile al download gratuito da 16 aprile al 15 maggio.Oltre ai giochi sopra citati, abbiamo anche Star Wars: Battlefront 2 per Xbox, disponibile ...

Pyre e Star Wars Jedi Knight sbarcano su Origin Access : Infatti, come riporta Gamingbolt , Pyre di Supergiant Games, l'ibrido sport / RPG / avventura, è entrato in Origin Access e può essere giocato per intero se siete abbonati. Ma non è tutto. Anche i ...

Pyre e Star Wars Jedi Knight sbarcano su Origin Access : Anche se Anthem di BioWare non ha dimostrato di essere il miglior motivo per diventare utenti Origin Access Premier, la versione base del servizio ha ancora delle ottime offerte. Infatti, come riporta Gamingbolt, Pyre di Supergiant Games, l'ibrido sport / RPG / avventura, è entrato in Origin Access e può essere giocato per intero se siete abbonati. Ma non è tutto. Anche i classici di culto di LucasArts Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 e ...

Video e immagini ci mostrano il remake di Star Wars Dark Forces realizzato con Unreal Engine 4 : Uno sviluppatore di Obsidian sta realizzando un remake di Star Wars Dark Forces in Unreal Engine 4.Jason Lewis - che lavora come senior environment artist presso Obsidian - ha lavorato a questo progetto per passione per alcuni anni, iniziando con il ricreare semplicemente lo spazioporto Mos Eisley di New Hope. Ora, tuttavia, il progetto si è esteso fino a una demo work-in-progress giocabile di recente uscita.Come ci ricorda Eurogamer.net, Star ...

Star Wars - Hasbro presenta un nuovo ed esclusivo set di action figure : Hasbro ha mostrato per la prima volta in assoluto il nuovo set di action figure esclusivo dedicato al fantastico mondo di Star Wars , in particolare alla nuova trilogia di film. Nel pacchetto, ...

Perché gli universi Marvel e Star Wars non sono presenti in Kingdom Hearts? Ce lo spiega Tetsuya Nomura : Con Kingdom Hearts 3, Square Enix ha ampliato i mondi Disney aggiungendo proprietà Pixar al mix. E ora con i classici Disney e Pixar entrambi rappresentati, i fan si Staranno chiedendo quando si presenteranno alcune altre grandi IP Disney, come Marvel e Star Wars.Come riporta Comicbook, il director di Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura, amerebbe espandersi in questi universi, ma non è così semplice come sembraIn un'intervista nel libro Ultimania di ...

Mark Hamill contro J.J. Abrams e Star Wars : “Han Solo non doveva morire” : Mark Hamill, protagonista della saga cinematografica di Star Wars, sta sollevando non pochi problemi al franchiste creato da George Lucas nel 1977 a causa di alcune dichiarazioni che riguardano il suo vecchio compagno di avventure Harrison Ford. Secondo Hamill, che proprio negli ultimi anni è tornato ad indossare nuovamente le vesti dello Jedi Luke Skywalker nella nuova trilogia di Star Wars diretta da J.J. Abrams, far morire il personaggio ...

Oscar - gli sconfitti e gli scartati : Deadpool 2 - Ready Player One e Solo-A Star Wars Story : In un mondo che celebra i vincitori quanto i troppo spesso millantatori di vittoria, per una volta diamo uno sguardo, più sobrio e obiettivo possibile, a tre titoli attesissimi ma controversi per i risultati al box office, pur portando sul grande schermo dosi massicce di spettacolarità e tecnologia. Iniziamo con Ready Player One. Il film che Steven Spielberg ha girato contemporaneamente a The Post era candidato all’Oscar per i Migliori effetti ...

Fra Stormtrooper e Millennium Falcon - il fantastico mondo di Star Wars presto sarà realtà : Per mettere piede sul lontanissimo pianeta Batuu, presto basterà andare in California o in Florida. Disney ha svelato i primi dettagli di quelle che saranno due enormi nuove aree dei suoi parchi inter

Star Wars : Always - il mega video che omaggia la saga più amata di sempre : Un unico, monumentale trailer che condensi l’intera saga di Star Wars? Esiste e, naturalmente, non può che essere l’omaggio di un fan di Guerre Stellari. L’autore di quest’opera encomiabile è Topher Grace, attore noto ai più come l’Eddie Brock (Venom) di Spiderman 3 oppure l’Eric Forman del That’s 70 show, che con Jeff Yorkes ha montato un unico trailer dal titolo (più che eloquente) Star Wars: Always. Cinque minuti di video che riassumono ...

La scrittrice Amy Hennig riflette sul gioco Star Wars di EA ormai cancellato : Molto probabilmente avrete familiarità con il titolo di Star Wars di Visceral Games ormai cancellato. Il team di sviluppo famoso per il franchise di Dead Space era diretto da Amy Hennig, responsabile a sua volta di un altro importante franchise, quello di Uncharted di Naughty Dog. Quando EA acquisì i diritti per sviluppare i titoli di Star Wars, ci fu un certo interesse generale su ciò che Amy Hennig stava facendo con Visceral. Come segnala ...

Chris Avellone è al lavoro su Star Wars Jedi : The Fallen Order - notizia "bomba" in arrivo a fine mese : Chris Avellone, noto sceneggiatore e Game Designer, ha condiviso importanti anticipazioni su Star Wars Jedi: The Fallen Order.Come riporta Game Informer, Avellone ha risposto su Twitter ad un utente che gli domandava quali fossero i progetti su cui fosse impegnato, a livello di scrittura, oltre a Dying Light 2. Ebbene, sorprendendo tutti, Avellone ha risposto all'utente in maniera piuttosto esaustiva: "Non posso parlarne al 100% per gli Accordi ...

Star Wars : Jedi Fallen Order sarà svelato alla Star Wars Celebration : EA e gli studi ad essa legata sono spesso oggetto di critiche ma c'è un team che per ora sembra non aver subito in alcun modo l'essere parte dell'ecosistema di Electronic Arts. Per quanto le vendite di Titanfall 2 non siano state stupefacenti, a livello qualitativo Respawn Entertainment non sta sbagliando un colpo (il recente Apex Legends dimostra) e proprio per questo motivo l'interesse per Star Wars: Jedi Fallen Order è molto alto.Il progetto ...