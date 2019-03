Salvini, prima uscita pubblica con la fidanzata Francesca Verdini (Di mercoledì 27 marzo 2019) Salvini, prima uscita pubblica con la fidanzata Francesca Verdini



Il vicepremier è arrivato alla prima del film Dumbo, a Roma, mano nella mano con la figlia 26enne dell’ex parlamentare di Forza Italia, confermando i rumors che circolavano. Poco più di 10 giorni fa anche l’ufficializzazione della relazione tra Di Maio e Virginia Saba







