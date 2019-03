Il roguelike Bow to Blood | Last Captain Standing sarà disponibile ad aprile

eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) I ragazzi di Tribetoy hanno annunciato che ilBow todal 3su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.Come riporta Gematsu, Bow toè un action\strategicodove il giocatore avrà il comando di una nave volante durante una competizione letale a più fasi trasmessa come un reality show televisivo. Per conquistare la vittoria bisognerà prestare attenzione al proprio equipaggio e mantenere la nave in condizione di volare, difendersi dagli aggressori, raccogliere risorse e cercare tesori. Come ogni reality show degno di questo nome, alleanze volte a cospirare contro la minaccia maggiore saranno all'ordine del giorno. Bow topresenta inoltre un evento ispirato a Ready Player One, dove il primo giocatore che scoprirà un tesoro segreto verrà immortalato per sempre nel ...