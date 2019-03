Geppi Cucciari | ' Galateo per il discorso dei vincitori Taglia!'

David di Donatello - show al Quirnale. Mattarella ride con Geppi Cucciari 'Il cinema è vita per le nostre città' : Dobbiamo affrontare la sfida che abbiamo di fronte con consapevolezza, chi dice che la cultura non è economia non è un vero economista, il cinema europeo non è la somma delle varie identità nazionali ...

È successo in TV – 28 febbraio 2011 : Geppi Cucciari rinnova il preserale de La7 (VIDEO) : Chi non ha avuto vita semplice tra i due fuochi del preserale Rai e Mediaset è certamente La7. L'emittente ha sempre sofferto in questa fascia oraria, per questo nei primi mesi del 2011 viene approntata una novità che ha provato a risollevare le sorti con un piccolo cult per la rete che arriva da un exploit del Tg La7 di Enrico Mentana. Il 28 febbraio 2011 Geppi Cucciari, già apprezzata da altri programmi come Victor Victoria e Italia's ...