Stazione di Milano Cadorna | disabile costretto a scendere dal treno | ' Ce n' è già uno a

Milano : sorpreso con marijuana e 3mila euro - arrestato in Stazione Centrale : Milano, 23 mar. (AdnKronos) - Un 24enne originario del Gambia è stato arrestato ieri pomeriggio, dagli agenti della polizia ferroviaria in servizio nella stazione di Milano Centrale, perché sorpreso con 153 grammi di marijuana, suddivisi in 18 sacchetti. Nascosti nel cappotto, sono stati trovati 3mi

Milano - raduno di estrema destra per centenario del fascismo. ContromanifeStazione Anpi : “È anniversario tragico” : Circa un centinaio di nostalgici del fascismo si è radunato al cimitero Monumentale di Milano per ricordare la formazione dei Fasci da combattimento, movimento nato il 23 marzo del 1919. Un evento criticato e contestato nei giorni scorsi non solo dall’Anpi ma anche dal sindaco Beppe Sala e poi autorizzata come commemorazione dal Questore di Milano. Proprio per questo antifascisti e Anpi hanno organizzato una Contromanifestazione ...

Al via Milanofil - la più importante manifeStazione filatelica nazionale : Milano, 22 mar. -, AdnKronos, - Al via la 32esima edizione di Milanofil, la più importante manifestazione filatelica nazionale promossa come ogni anno da Poste Italiane e ospitata nel capoluogo ...

Arte in stazione : a Milano al via il il bando per la Stazione Milano Porta Garibaldi : Online il nuovo bando “cosìMIpiace LEONARDO”: Novità del 2019 spazi anche per scuole, gruppi, comunità locali e collaborazione aperta ai singoli cittadini Milano, 19 marzo 2019 – È partito a Milano il bando “cosìMIpiace Leonardo“, che chiama all’appello street artist, scuole e gruppi per abbellire la Stazione Milano Porta Garibaldi. Sarà la figura di Leonardo da Vinci, [...]

Clima - ho partecipato alla manifeStazione di Milano. E ne sono rimasto impressionato : Ho partecipato a Milano alla manifestazione studentesca #fridaysforfuture e ne sono rimasto realmente impressionato, forse 100mila, una marea di giovanissimi con manifesti e cartelli che testimoniavano un lavoro preparatorio non indifferente. Ho domandato ad alcuni di loro come pensavano di dare continuità alla loro azioni: le risposte, per quanto semplici, esprimevano la necessità di intrecciare interventi globali con il cambiamento della ...

Milano : sorpreso in Stazione Centrale con droga nelle tasche - arrestato : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Nascondeva in tasca droga, che tentava di spacciare all'interno della Stazione Centrale di Milano. Per questo un 33enne originario del Sudan,con precedenti, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polfer, impegnati negli ab

Milano : prefettura - nessuna manifeStazione per centenario fasci di combattimento : Milano, 13 mar. (AdnKronos) - "Nella riunione odierna del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è preso atto che, al momento, non è stato presentato alcun preavviso di manifestazione per il 23 marzo p.v., in coincidenza con il centenario della fondazione dei 'fasci di combatt

Lotto Marzo - a Milano in migliaia in piazza per la manifeStazione : migliaia di persone in piazza alla manifestazione femminista a Milano organizzata da 'Non una di meno' per la Giornata internazionale della donna. Il corteo è partito dal piazzale della stazione ...

Milano : blitz della polizia in Stazione Centrale - 3 arresti : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Tre arresti, 353 persone identificate di cui 210 italiani, 32 cittadini comunitari e 111 stranieri. Questo il bilancio di un blitz compiuto ieri dalla polizia alla Stazione ferroviaria di Milano Centrale. Trentasette gli uomini del compartimento di polizia ferroviaria pe

Milano : accoltella due persone a caso nella Stazione Centrale : Ha accoltellato due persone a caso nella galleria delle carrozze della Stazione Centrale di Milano il cittadino di nazionalità libica di 33 anni arrestato questa mattina dai carabinieri. L’accusa è di lesioni, ai danni di un cittadino ivoriano di 31 anni e di un gambiano di 20.Tutto è avvenuto intorno alle 7 del mattino. Il coltello usato dall’aggressore era stato rubato in un ristorante della Stazione Centrale. Mentre i dipendenti si stavano ...

Milano : accoltella due passanti in Stazione Centrale - arrestato : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Ha aggredito e ferito due passanti nella Stazione Centrale di Milano, colpendoli con un coltello rubato in un ristorante. Un cittadino libico di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni. Poco prima delle 7 di mattina l'uomo è entrato in un ristorante della S