Pablo Alborán a Roma a giugno | l’artista più venduto in Spagna arriva in Italia per

optimaitalia

(Di martedì 26 marzo 2019)per l'unica tappana della sua tournée europea. L'artista spagnolo sarà in concerto nella penisola il prossimo 22per un unico evento dal vivo in programma all'Auditorium Parco della Musica di, presso la Sala Sinopoli.I biglietti per il concerto disaranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di giovedì 28 marzo su TicketOne, TicketMaster e punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.Milioni di fan in tutto il mondo e tour sold out all'attivo, con più di 11 milioni di seguaci sui social,è l'artista spagnolo più conosciuto nel mondo. 17 nomination ai Latin GRAMMY, 1 Goya Award, 3 40 Principales Awards e 1 MTV EMA nel suo percorso artistico intrapreso solo 6 anni fa.A marzo ha dato il via al nuova tour mondiale, il Prometo Tour, dalla tranche americana, e nei prossimi mesi ...

PabloAlboranTR : Pablo Alborán (@pabloalboran ) farà tappa in Italia per un unico concerto a Roma! 22 giugno • Roma, Auditorium Par… - PabloAlboranTR : Pablo Alborán farà tappa in Italia per un unico concerto a Roma! 22 giugno • Roma, Auditorium Parco della Musica /… - Mariely0088 : RT @LiveNationIT: Pablo Alborán farà tappa in Italia per un unico concerto a Roma! 22 giugno • Roma, Auditorium Parco della Musica / Sala… -