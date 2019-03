Nazionale Catalogna | storico esordio con vittoria

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) C'era attesa e curiosità per vedere all'opera ladella, che esordiva ieri a Montilivi in amichevole contro il Venezuela. Diversi volti noti in campo (Piqué, Sergio Garcia, Bojan Krkic, Didac Vilà, Aleix Vidal), qualche assenza di lusso (Xavi), ma l'è positivo.Lacatalana batte infatti per 2-1 il Venezuela, lo stesso che qualche giorno fa aveva sconfitto in amichevole l'Argentina di Messi. Botta e risposta Bojan-Rosales, ma il gol decisivo è di Javi Puado, giovane attaccante dell'Espanyiol.

