L' accordo con la Cina mette a rischio anche i satelliti

Cattolica - perfezionato closing accordo con Inter Mutuelles Assistance : Cattolica e Inter Mutuelles Assistance hanno effettuato il closing dell'operazione che vede l'ingresso di Cattolica in IMA Italia Assistance S.p.A. tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale ...

DIS - concluso un accordo per la nave MR High Voyager : d'Amico International Shipping S.A., DIS,, attraverso la propria controllata operativa d'Amico Tankers D.A.C. , Irlanda,, ha firmato un accordo per la vendita e 'lease back' della MT High Voyager , ...

Rami - Di Maio spiazza Salvini : «Subito la cittadinanza - Conte d'accordo con me» : Il governo litiga anche su Rami, il ragazzino eroe del bus dirottato a San Donato Milanese. «Basta girarci intorno, diamo la cittadinanza a Rami», fugge in avanti Di Maio dopo le...

Scuolabus - Di Maio : 'Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d'accordo' Salvini : 'Lo Ius soli? Non se ne parla' : Se non ci saranno i problemi che qualcuno ha prospettato, sarò la persona più felice del mondo', ha commentato il ministro dell'interno Matteo Salvini durante una conferenza in via Bellerio a Milano. ...

Brexit - May : 'Non c'è consenso per terzo voto su accordo con Ue' - : La premier ammette a Westminster il suo scetticismo e lascia "tempo" ai deputati per discutere e votare proposte di piani B. Corbyn: "La posizione del governo mette in imbarazzo il Paese"

Lazio : accordo con Lucas Leiva : La Lazio blinda Lucas Leiva . Secondo il Corriere dello Sport , il centrocampista brasiliano ex Liverpool ha trovato l'accordo per prolungare il proprio contratto fino al 2022 con un ingaggio da 2,2 milioni di euro all'anno più bonus. Ora tocca a Cataldi ...

Scuolabus - Di Maio : “Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d’accordo” Salvini : “Lo Ius soli? Non se ne parla” : Salvando la vita di 51 compagni di scuola con una telefonata al 112, Ramy si è meritato la cittadinanza italiana. Ne è convinto il vicepremier Luigi Di Maio. “Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali – ha scritto su Facebook il capo politico del M5s a proposito del bimbo di origina egiziana il cui gesto ha fatto riaprire il dibattito sullo ius soli – Come sapete nei ...

Luigi Di Maio : "Subito cittadinanza a Ramy. Anche Conte è d'accordo" : Luigi Di Maio torna sulla questione della cittadinanza italiana al giovane Ramy, uno dei ragazzini che ha chiamato i carabinieri durante l'assalto al bus a San Donato Milanese."Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali - afferma Di Maio su Facebook -. Quel bambino di origini egiziane ha compiuto un gesto straordinario. Durante l'assalto a San Donato Milanese ha avuto il coraggio di chiamare ...

Morte Emiliano Sala - la decisione del Cardiff sull’accordo con il Nantes : Il Cardiff è pronto a comunicare alla FIFA che considera “nullo” il contratto da 23 milioni di euro che avevano stipulato con il Nantes per l’acquisto di Emiliano Sala dopo la tragica Morte del giocatore in un incidente aereo. Il 28enne attaccante argentino è rimasto ucciso quando il piccolo aereo che lo stava portando in Galles è precipitato nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio, due giorni dopo aver completato il ...

Calabria : l’AIGAE firma accordo con il Parco Nazionale della Sila - parte il progetto strategico : “firmato accordo oggi con AIGAE. parte importante progetto di collaborazione strategica a completamento di attività già in essere di formazione e aggiornamento professionale per le Guide ufficiali del Parco Nazionale della Sila su materie specifiche. Il progetto che mettiamo in campo con AIGAE consentirà di poter inserire, in un prossimo futuro, anche le nostre guide ufficiali in una più ampia operatività su tutto il territorio Nazionale e ...

Safilo festeggia in Borsa rinnovo accordo con Kate Spade New York : Punta con decisione al rialzo la performance di Safilo , con una variazione percentuale dell'1,97%. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa nella giornata di venerdì del rinnovo ...

Fca ha rifiutato l'accordo di fusione con Psa : Fca e Psa sono stati tra i protagonisti assoluti di questo marzo 2019. Non solo perché al Salone di Ginevra hanno presentato alcuni dei modelli più ammirati dagli addetti ai lavori, ma soprattutto per i rumors che hanno fatto parlare di alleanza tra i due gruppi. Effetti in borsa positivi ce ne sono stati, ma ora le indiscrezioni del Wall Street Journal inducono a considerare un brusco stop della trattativa, che avrebbe dato vita a un colosso ...

Claudio Descalzi e l'accordo con CDP : "Importanza strategica" : ... Claudio Descalzi, ha incontrato Fabrizio Palermo di Cassa Depositi e Prestiti per firmare un accordo di collaborazione congiunta per iniziative in Italia relative a economia circolare, ...

Intesa Sanpaolo - accordo con governo municipale Qingdao per sviluppo attività Yi Tsai : Intesa Sanpaolo ha firmato un Memorandum of Understanding, MoU, con la Municipalità di Qingdao a conferma dell'impegno e degli investimenti di Intesa Sanpaolo nell'ambito dei piani di sviluppo delle ...