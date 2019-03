La legge sul copyright è un freno all' anarchia digitale

Brexit - voto storico : il parlamento inglese ritira i poteri del governo sulle proposte di legge : Passa l'emendamento Letwin: ora il governo sarà costretto a seguire le indicazioni proposte da Westminster. In altre parole i parlamentari potranno votare piani alternativi all’accordo con Bruxelles. La cancellazione dell'uscita dalla Europa a questo punto non è più da escludere. Si dimettono tre ministri.

Elezioni Basilicata - Di Maio : «M5S primo». La base : «Risultato colpa della stampa e della legge elettorale» : «Siamo la prima forza politica in Basilicata! L'onda leghista sta finendo, anche perché la maggior parte delle cose fatte da questo governo sono del movimento 5 stelle». «Occorre modificare la legge ...

Ius soli. Sala 'Il fatti eleggere di Salvini è un modo per sfuggire al dibattito sulla legge' : Ed è vergognoso sfruttare fatti di cronaca per alimentare una campagna pro immigrazione', dice. Gasparri si allinea alla posizione di Salvini e spiega: 'Uno straniero, di qualsiasi età, che lo meriti ...

Rende. Approvata in consiglio la legge sul riequilibrio di genere : "È una battaglia di civiltà prima che politica -ha concluso l'assessora- perché tali strumenti rappresentano la garanzia di non essere penalizzate in ambito decisionale. Quasi tutte le Regioni ...

Cittadinanza - Martina con Delrio 'Riprendiamo la battaglia per cambiare la legge'. Frecciata di Renzi 'Sullo ius soli serviva la fiducia' : Ed è la prova che il tatticismo in politica non paga. Oggi, con un governo di destra che strizza l'occhio all'estrema destra, tutto appare molto difficile'. Ma dal fronte del governo arriva il muro ...

Salvini : «Sulla cittadinanza a Ramy vediamo ma se vuole lo Ius soli si faccia eleggere parlamentare» : «Stiamo facendo tutte le verifiche del caso perché prima di fare scelte così importanti bisogna aver controllato tutto e tutti». Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini torna a parlare ...

Ungheria : la legge sulla schiavitù che piace alle imprese italiane... : I critici sostengono infine che la legge è stata influenzata dalle grandi e piccole aziende che lavorano nel paese e che sostengono una parte fondamentale della sua economia. Insomma la manna dal ...

Monica Cirinnà - la senatrice della legge sulle unioni civili - a Pomeriggio 5 : 'Vorrei il matrimonio egualitario per i gay' : Monica Cirinnà, ospite da Barbara D'Urso a Pomeriggo 5 , parla della legge sulle unioni civili che porta il suo nome: ' Con la legge Cirinnà si è avuto l'equiparazione del matrimonio civile alle ...

Giorgio Lattanzi : "Il Parlamento faccia una legge sul fine vita. Non perda l'occasione" : Il Parlamento non deve lasciarsi sfuggire l'occasione di intervenire sul tema dell'aiuto alla morte dei malati "irreversibili" che lo richiedono. È il messaggio più importante che Giorgio Lattanzi, presidente della Corte costituzionale, indirizza alle Camere nella sua relazione annuale. Il riferimento è al caso di dj Fabo e al procedimento nei confronti di Marco Cappato, sospeso in attesa del giudizio costituzionale sul ...

La consulta bacchetta i politici : fate la legge sull'eutanasia. E nel frattempo in 700 hanno chiesto di morire come Dj Fabo : Le commissioni sono ferme, l'argomento discusso solo 3 ore. Anche il testamento biologico rischia di essere inutile: non c'è il registro nazionale perché, nonostante i fondi stanziati due anni fa, mancano ancora i decreti attuativi del ministero. L'associazione Coscioni: da oggi...

Dj Fabo - Lattanzi : “Consulta non sempre ascoltata dal Parlamento : non perda l’occasione di fare la legge sul fine vita” : La Consulta ha il dovere e gli strumenti per offrirsi come tutela quando la Costituzione impone l’obbligo di regolare alcuni settori della vita sociale che però sono trascurati “indebitamente” dalla legge. Ma quando lo fa, non sempre il Parlamento si assume la responsabilità dell’iniziativa legislativa. E’ il rilievo mosso dal presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, nella relazione annuale sul ...

Dj Fabo - la Consulta : “Il Parlamento non perda l’occasione di fare una legge” : La Consulta ha il dovere e gli strumenti per offrirsi come tutela quando la Costituzione impone l’obbligo di regolare alcuni settori della vita sociale che però sono trascurati dalla legge. Ma quando lo fa, non sempre il Parlamento si assume la responsabilità dell’iniziativa legislativa. E’ il rilievo mosso dal presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi, nella relazione annuale sul lavoro dell’alta corte. ...

Costa : “La legge sul maltrattamento degli animali va rivista” : La legge 189 del 2004 sul maltrattamento degli animali “e’ stata significativa ma necessita di essere rivista sia dal punto di vista penale, aumentando le pene per consentire di fare indagini piu’ approfondite, sia di procedura penale, perche’ l’animale non puo’, ad esempio, essere riaffidato a chi lo ha maltrattato”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a margine della tavola rotonda ...