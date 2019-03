Volano stracci nel Pd | ' Alla sesta volta Toto Cutugno smise di esultare per il 2° posto'

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Matteo Renzi aveva garantito a Nicola Zingaretti, nel giorno della sua proclamazione a neo segretario del Partito Democratico, che non avrebbe subito colpi di "fuoco amico" da parte sua. L'ex Presidente del Consiglio al momento sta mantenendo la parola, ma non si può dire lo stesso per alcuni membri eccellenti di quella che si può definire la sua 'corrente'. A poco più di una settimana dall'inizio del suo mandato, il nuovo leader del Partito Democratico si è trovato di frontesettima sconfitta elettorale consecutiva del suo partito e della coalizione di centrosinistra. A scrutinio oramai terminato, anche in Basilicata vince il centrodestra, trainato da un clamoroso risultato della Lega di Matteo Salvini che ottiene quasi il 20% dei consensi.Una sconfitta preannunciata nonostante la Basilicata fosse fino a ieri una 'roccaforte rossa' Vito Bardi è il nuovo Presidente della Regione ...

