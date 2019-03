Spal | Murgia | ' Qui mi sono ritrovato Lazio? Sì | ma voglio giocare'

Spal-Roma - Top&Flop : Dzeko si salva - Karsdorp no. Furia Fares - Murgia opaco : Karsdorp in azione. LaPresse La Roma di Claudio Ranieri perde a Ferrara contro la Spal e manca la possibilità di accorciare al quarto posto sulle milanesi che si sfideranno domani sera nel derby. ...

Calciomercato Spal - ufficiale : Murgia in prestito dalla Lazio : FERRARA - Un giovane centrocampista alla corte di Leonardo Semplici : Alessandro Murgia vestirà la maglia della Spal . Il classe '96, che ha esordito in A nella stagione 2016-2017 e ha deciso con un ...

