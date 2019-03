Sekiro | Shadows Die Twice | gameplay veloce quanto brutale | grafica ricercata e musiche

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Come il ninja protagonista del gioco,dieha mantenuto fino ad oggi un passo silenzioso e una riservatezza che da tanto tempo non capitava, soprattutto con un gioco nato da From Software e Activision, due capisaldi dell’industria videoludica degli ultimi anni.Chiunque si aspettasse un prodotto come Dark Souls ma con un vestito diverso dovrà ricredersi, perché i punti di contatto coi prodotti precedenti ci sono, ma non bastano per renderlo una mera copia, se non per la soglia del dolore molto molto alta.Iniziamo col dire che al contrario degli altri Souls,spiega al giocatore passo per passo la trama e le azioni da intraprendere, gli da addirittura la possibilità di allenarsi nelle tecniche di combattimento fin dai primi momenti di gioco delineando i protagonisti e l’ambientazione in un giappone medievale spietato e vittima di guerre; ...

