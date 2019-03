Sbranata dai suoi due pitbull mentre porta loro da mangiare: morta mamma di 33 anni (Di lunedì 25 marzo 2019) Johana Villafane, mamma 33enne di due bambini, è morta dopo essere stata Sbranata dai suoi due pitbull mentre portava loro il cibo all'interno di una struttura veterinaria di Irving, in Texas, dove i due animali erano stati messi in quarantena dopo aver aggredito un'altra persona all'inizio della settimana precedente. La polizia ha dovuto abbattere i due cani per recuperare il corpo martoriato della donna.



