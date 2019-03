Ricercatori italiani scoprono 10mila siti a rischio | tanti non avevano aggiornato i

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il protocollo HTTPS non è sicuro come si pensava, anzi, secondo un recente studio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, questa sigla nell’indirizzo web di un sito non è più una condizione sufficiente per sentirsi tranquilli quando si naviga.Lo studio fa riferimento alla sigla che precede il nome deinegli indirizzi web. Da qualche anno quasi tutti ihanno rimpiazzato lo storico protocollo HTTP con quello HTTPS, perché l’HyperText Transfer Protocol è stato ritenuto un sistema poco sicuro per la trasmissione di informazioni sul web. Al contrario, l’HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protegge i dati mediante crittografia, autenticazione altri sistemi di sicurezza.Foto: DepositphotosLa novità è cheWeb (e relativi sottodomini, per un totale complessivo di 100mila URL) fra i più frequentati al mondo sono ...

